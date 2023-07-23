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التربية تنفي تسريب امتحان العلوم الحياتية للتوجيهي

23 يوليو 2023
التربية تنفي تسريب امتحان العلوم الحياتية للتوجيهي

وطنا اليوم:قال الأمين العام للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة، الأحد، إن ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ورقة امتحان العلوم الحياتية غير صحيح، مؤكدا أن الوزارة ستلاحق مروجيها.
وأضاف العجارمة، أن هذه المنشورات تؤدي إلى إرباك الطلبة في هذا الوقت، داعيا الطلبة إلى عدم الانتباه إلى الإشاعات.
ويتقدم الطلبة خلال جلستين للامتحان في مباحث: العلوم الحياتية، واللغة العربية تخصص الورقة الثانية، والعلوم الصناعية الخاصة، وإنتاج الطعام وخدمته


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