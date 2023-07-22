“بغيب بمزاجي”.. فضل شاكر يطرح أولى أغنيات ألبومه الجديد

وطنا اليوم: طرح الفنان اللبناني فضل شاكر في أولى أغنيات ألبومه الجديد “بغيب بمزاجي” وسيتم أطلاق أغنيات الألبوم منفردة خلال موسم صيف 2023 بواقع أغنية يعلن عنها من كل أسبوع، ويتعاون الفنان فضل شاكر بهذا الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين.

وحال طرح أغنية “بغيب بمزاجي” أصبحت الأكثر رواجا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي ، والمتاجر والتطبيقات الإلكترونية.

الأغنية الأولى في ألبوم الفنان فضل شاكر بغيب بمزاجي والتي حملت اسم الألبوم تعاون فيها مع الشاعر إيهاب عبدالعظيم و ألحان عمرو الشاذلي وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري ، واشراف عام اياد النقيب .

وتقول كلماتها :

بغيب أغيب أنا الغيبة وأرجع أنا بالهيبة .. عالم فالصو غريبة .. سايبكم تلعبو

يلي عايز ييجي جولة ييجي و عليها استولى .. مش وحيد أنا دولة حملة مش حتغلبوه

بغيب أغيب أنا الغيبة و أرجع انا من الهيبة .. عالم فالصو غريبة .. سايبكم تلعبو

يلي عايز ييجي جولة ييجي و عليها استولى .. مش وحيد أنا دولة حملة مش هتغلبوه

” بغيب بمزاجي ” تم أطلاقها على القناة الرسمية للفنان فضل شاكر ” يوتيوب ” وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وكافة المتاجر الالكترونية ، وللاستماع للأغنية من خلال الرابط المرفق: