أهالي الجولان العربي السوري المحتل : شكرا للأردن

وطنا اليوم:عبر أهالي الجولان العربي السوري المحتل عن سعادتهم حيال قرار الأردن القاضي بالسماح لهم بالدخول دون الحاجة إلى تأشيرة خاصة بذلك.

وأكدوا في بيان الجمعة ، أن هذا الأمر يشكل دعما كبيرا لصمودهم في الجولان وكسر الحصار الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي عليهم.

وجاء في نص البيان كما ورد:

اننا في الجولان العربي السوري المحتل نتوجه الى المملكه الاردنيه الهاشمية الشقيقة، وعلى رأسها جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومه الاردنيه والى سعادة السفير غسان المجالي , باسمى معاني التقدير والشكر على اللفته الكريمه التي خصوا بها جماهير الجولان العربي السوري المحتل، بالسماح لنا بدخول الاراضي الاردنيه من دون الحصول على تأشيرة دخول , الامر الذي يجسد اصدق معاني الاخوه العربية، ويشكل دعما كبيرا لصمودنا نحن جماهير الجولان السوري المحتل ، ويكسر الحصار الذي يفرضه علينا الاحتلال الاسرائيلي .

القامات الوطنية

وفي ذات الوقت فاننا نحيي القامات الوطنية الشريفة من أبناء الجولان السوري المحتل ، أصحاب الايادي البيضاء والجنود المجهولين الذين تابعوا وتواصلوا مع السفاره الأردنية وكان نتيجة هذا الجهد هذا الانجاز الوطني الكبير الذي نقدمه هدية لكل سكان الجولان السوري المحتل .

وأضاف البيان:

وهذه فرصة كي نتوجه إلى باقي الأقطار العربية الشقيقة التي ما زالت تشترط علينا الحصول على “الجنسية الاسرائيليه” – على حد كشرط لدخول أراضيها بأن تسقط هذا الشرط اللا وطني واللا عروبي واللا قومي ، وأن تحذو حذو الاردن الشقيق في السماح لسكان الجولان السوري المحتل بدخول أراضيها من دون شرط الحصول على “الجنسية الاسرائيلية” ومن دون تأشيرة دخول ، وهذه اقل الاشياء التي يمكن أن تقدمها تلك الدول العربية لدعم صمود الأهل في الجولان السوري المحتل