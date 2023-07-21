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الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية احتجاجا على حرق نسخة من المصحف

منذ ساعة واحدة
الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية احتجاجا على حرق نسخة من المصحف

وطنا اليوم:استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، يوم أمس، القائم بالأعمال في السفارة السويدية في عمّان، لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة لحكومة بلاده، إثر السماح لمتطرف بالاعتداء مجدداً على المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم، وتحت حماية من الشرطة.
وأكدت الوزارة إدانتها تدنيس نسخة من المصحف الشريف، تعبيراً عن ثقافة الكراهية، واستفزازاً فجاً لمشاعر حوالي ملياري مسلم، لا يمكن تبريره في سياق حرية التعبير مطلقاً.
وشددت الوزارة على ضرورة اتخاذ الحكومة السويدية الإجراءات اللازمة لمنع تكرار هذه الأفعال التي تمثل خرقاً للقيم الإنسانية المشتركة، وتجسيداً خطيراً لثقافة الكراهية والعنصرية المحرضة على العنف، ومظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا يدينه الأردن بالمطلق


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