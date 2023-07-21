مصدر في التربية يفجر مفاجأة حول امتحان كيمياء التوجيهي

وطنا اليوم: اكد مصدر رفيع المستوى في وزارة التربية والتعليم، ردّاً على استفسارات اليوم الجمعة، أن نسبة النجاح في مبحث الكيمياء في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، والذي عقد أمس الخميس، كانت نسبة عالية وفاقت نظيراتها في سنوات سابقة.

وذكر المصدر ان عدد الطلبة الذين حصدوا العلامة الكاملة في الكيمياء (200 من 200) بالمئات، ما يدل على ان الامتحان سليم من الناحية العلمية، وان وقته كان كافياً.

وبخصوص الهجمة التي تعرضت لها الوزارة، شدد المصدر الرفيع على ان مرد الهجمة وسببها منصات تعليمية تدرس الطلبة عن طريق البطاقات والاشتراكات، وهذا يدل على فشلها في التعاطي مع الطلبة.

وشدد المصدر على ان الوزارة ستنشر في المؤتمر الصحفي نسب النجاح في كل مبحث وعدد الطلاب الذين حصلوا على العلامة الكاملة أيضاً.

وكان مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة، قال امس الخميس إن ما حصل أمس هي حالة قديمة جديدة وليست غريبة على وزارة التربية أن يخرج طلبة غير راضين عن الامتحان وهذا أمر طبيعي.

وأشار، إلى أن لجاناً معنية تضع أسئلة الثانوية العامة، وتقوم بكل ما لديها للأبتعاد عن الخطأ؛ لكن عند حدوث أي خطأ يتم تصويبة