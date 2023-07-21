بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مصدر في التربية يفجر مفاجأة حول امتحان كيمياء التوجيهي

منذ ساعتين
مصدر في التربية يفجر مفاجأة حول امتحان كيمياء التوجيهي

وطنا اليوم: اكد مصدر رفيع المستوى في وزارة التربية والتعليم، ردّاً على استفسارات اليوم الجمعة، أن نسبة النجاح في مبحث الكيمياء في امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)، والذي عقد أمس الخميس، كانت نسبة عالية وفاقت نظيراتها في سنوات سابقة.
وذكر المصدر ان عدد الطلبة الذين حصدوا العلامة الكاملة في الكيمياء (200 من 200) بالمئات، ما يدل على ان الامتحان سليم من الناحية العلمية، وان وقته كان كافياً.
وبخصوص الهجمة التي تعرضت لها الوزارة، شدد المصدر الرفيع على ان مرد الهجمة وسببها منصات تعليمية تدرس الطلبة عن طريق البطاقات والاشتراكات، وهذا يدل على فشلها في التعاطي مع الطلبة.
وشدد المصدر على ان الوزارة ستنشر في المؤتمر الصحفي نسب النجاح في كل مبحث وعدد الطلاب الذين حصلوا على العلامة الكاملة أيضاً.
وكان مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة، قال امس الخميس إن ما حصل أمس هي حالة قديمة جديدة وليست غريبة على وزارة التربية أن يخرج طلبة غير راضين عن الامتحان وهذا أمر طبيعي.
وأشار، إلى أن لجاناً معنية تضع أسئلة الثانوية العامة، وتقوم بكل ما لديها للأبتعاد عن الخطأ؛ لكن عند حدوث أي خطأ يتم تصويبة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:50

جمعية رجال الأعمال الأردنية تنظم حلقة نقاشية حول “قطاع التعدين والصناعات التحويلية في الأردن”

15:46

أهالي الجولان العربي السوري المحتل : شكرا للأردن

15:39

رجال الامن يتسلمون واجب التغطية الامنية لمباراة الوحدات والفيصلي

15:11

الأردن يستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية احتجاجا على حرق نسخة من المصحف

15:06

مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية: الهدف من تغطية مهرجان جرش هو الوصول لكل مشاهد أردني وعربي

15:04

مدير مهرجان جرش: 90% من الفعاليات المقدمة في مهرجان جرش يركز على المحتوى الثقافي

15:03

برفيسور في الكيمياء لوطنا اليوم : امتحان الكيمياء لا يتناسب مع الطلبة لا كماً ولا نوعاً

14:52

الهند تصدم الأسواق بسبب قرارها بشأن صادرات الأرز

14:43

بخبرة جدته التسعينية.. شاب أردني يعيد إحياء تراث المرقوم

14:39

انزال للقوات الامريكية في سوريا

14:39

السعودية تُحبط تهريب 539.8 ألف حبة كبتاغون قادمة من الأردن

14:11

تركيا تصدر أوامر لاعتقال سياسي دنماركي و9 آخرين بعد حادثة حرق المصحف

وفيات
وفيات الجمعة 21-7-2023وفيات الخميس 20-7-2023وفيات الأربعاء 19-7-2023شكر على التعازيوفيات الثلاثاء 18-7-2023