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الأردن يدين تمزيق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية

منذ ساعة واحدة
الأردن يدين تمزيق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية

وطنا اليوم:دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين قيام أحد المتطرفين بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم اليوم، وبحماية من السلطات السويدية، تصرفاً أرعناً يؤجج الكراهية، ومظهراً من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان.
وأكدت الوزارة ضرورة احترام الرموز الدينية، ووقف جميع الأفعال والممارسات التي تؤجج الكراهية والتمييز، وأن سماح السلطات السويدية مجدداً لهذا المتطرف بالاعتداء على المصحف الشريف، هو تصرف غير مقبول، يثير الفتنة ويهدد التعايش السلمي، لا يمكن اعتباره شكلاً من أشكال حرية التعبير مطلقاً، محذرة من الاستمرار بالسماح بمثل هذه التصرفات والأفعال غير المسؤولة


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