الغذاء والدواء: قطاع الشاورما من الأعلى خطورة

وطنا اليوم:نظمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء فرع الزرقاء، بالتعاون مع غرفة تجارة الزرقاء في مبنى الغرفة، الخميس، ورشة عمل لمناقشة تحليل المخاطر المحتملة في مهنة إعداد وبيع الشاورما وطرق تجنبها، بحضور جمع كبير من أصحاب المطاعم والعاملين والمهتمين.

وأكد مدير المؤسسة في الزرقاء، أحمد العبهري، أن الورشة تأتي في سياق سلسلة ورش توعوية في جميع القطاعات، ضمن خطة عمل مدروسة لجميع القطاعات المهمة في مجال الغذاء، واستكمالاً للنهج التوعوي الذي تنتهجه المؤسسة.

وقال إن قطاع الشاورما، يعد من القطاعات المهمة والأعلى خطورة، إذ تم الإعداد لهذه الورشة التوعوية للتأكيد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة الصادرة بهذا القطاع، خاصة في أشهر الصيف، لافتاً إلى توجيهات المدير العام للمؤسسة بضرورة التواصل الدائم مع الشركاء من القطاع الخاص والتشاور معهم للاتفاق على السبل التي تسهل معاملاتهم وتضمن سلامة الغذاء للحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح العبهري أن الهدف من الورشة إطلاع القطاع الخاص على أي مستجدات بخصوص الغذاء، والاستماع لمقترحاتهم وملاحظاتهم، من أجل دراستها والأخذ بها، مشيراً إلى أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ودعا جميع العاملين والمهتمين للتواصل مع المؤسسة، عبر وسائل التواصل المعلنة على موقع المؤسسة وتقبل أي ملاحظات.

من جانبه، أكد نائب رئيس غرفة تجارة الزرقاء، جهاد المرايرة، أن متابعة القضايا الأساسية التي تهم القطاعات التجارية لمنتسبي الغرفة، وتعزيز التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتنظيم الندوات وورش العمل للقطاعات التجارية يعد منهجاً في مسيرة الغرفة.

وقدم رئيس شعبة الرقابة في المؤسسة، مؤمن جناجرة، شرحاً تفصيلياً عن المخاطر المرتبطة بإعداد الشاورما في المطاعم، والمعايير والاشتراطات الصحية لمؤسسات تقديم الغذاء، مشيراً إلى أكثر المخاطر انتشاراً وهي المخاطر البيولوجية (البكتيريا، الفيروسات، الطفيليات) والجراثيم التي تنتقل بواسطة الأغذية.

وبين نوعية الأغذية ذات الخطورة العالية والآفات الملوثة للأغذية والشروط التي يتعين توفرها في اللحوم والدواجن والشروط الخاصة لمطاعم الشاورما، لافتاً إلى أهمية التنظيف المتواصل والتطهير، وبرامج الرقابة والتفتيش الذاتي في مؤسسات تقديم الطعام، والتشريعات الضابطة لسلامة الأغذية في المؤسسات الغذائية، وذلك ضمن خطة التوعية والإرشاد التي تنتهجها المؤسسة.

وتحدثت جمانة فارس من شعبة وبائيات سلامة الغذاء عن صحة العاملين المتداولين في المنشآت الغذائية والأمراض المنقولة بالغذاء، والتعريف بالعامل المتداول ودوره في منع حدوث التسممات الغذائية، إضافة لقوانين الغذاء ودور المشرف الصحي.

في حين تطرق رئيس شعبة التوعية والتثقيف، هيثم الأحمد، إلى استخدام المشاغل لأكثر من غاية، وتواجد المرافق الصحية بالقرب من أماكن تقديم وإعداد الوجبات، وعدم توفر شفاطات الهواء الكبيرة التي تتناسب مع حجم المكان، وعدم كفاية الأدوات المستخدمة في العمل