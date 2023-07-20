دكتور في جامعة العلوم: امتحان كيمياء التوجيهي مهارات عليا وتعجيزية

وطنا اليوم:قال عميد كلية العمارة والتصميم في جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور حكمت حماد علي، إنه يجب مراعاة الفروقات الفردية بين الطلبة، لأن امتحان الكيمياء “التوجيهي” كان تعجيزياً ويحتاج لمهارات عالية.

وقال الدكتور حكمت إن امتحان توجيهي 2005، هو امتحان لقياس مستوى آداء الطلبة على مدى عام دراسي كامل والذي أرهق الطلبة وأرهق الأهل.

وقال الدكتور إن الأصل في أي امتحان أن يراعي الفروقات الفردية بين الطلبة حيث يجب أن يكون حوالي ٤٠٪ أسئلة مباشرة، ٤٠٪ متوسطة، ٢٠٪ مهارات عليا.

وأضاف: “امتحان اليوم ( الكيمياء ) وبعض الامتحانات الاخرى كانت مهارات عليا وتعجيزية”!

وتابع يقول: “إن مادة الامتحان يجب تكون من الكتاب، وهو الأمر الذي أفادت به الوزارة، لكن كثير وكثير جدا من الأسئلة ليست من الكتاب ولا من المنهج، فقط المصطلحات من الكتاب”.

وأكد الدكتور حكمت أنه لا يجب أن يكون هنالك أخطاء في الامتحان، مشيراً إلى أن الكثير من الأسئلة فيها أخطاء .

وختم الدكتور يقول إنه يجب أن يكون امتحان الثانوية العامة معياريا بحيث يتم حله من مجموعة من المختصين وتقديم الحل النموذجي، وليس الحل لأي مشكلة في التوجيهي “دفش” الطلبة فقط، لأنه يجب أن يكون الامتحان سلسا ويراعي الفروقات، ويلغي الاجهاد الفكري للطلبة والتوتر للأهل قبل وبعد الامتحان”