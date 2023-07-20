وزارة النقل تعلن بدء زيارات المتسوق الخفي

وطنا اليوم:عمم وزير الأشغال العامة والإسكان وزير النقل على موظفي وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها عن بدء زيارات المتسوق الخفي على مراكز الخدمة في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتنسيق مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز.

ووفقاً للتعميم فإن التقييم سيشمل الزيارات الميدانية، الاتصال الهاتفي، الموقع الإلكتروني.

وأكد الوزير ماهر أبو السمن على جميع موظفي وزارة النقل والهيئات والمؤسسات التابعة لها ضرورة المتابعة الحثيثة وضمان التزام الموظفين بكافة المستويات الوظيفية بتقديم الخدمات للمواطنين وفق أعلى درجات المهنية والمسؤولية والكفاءة واحترام حقوق المواطنين حسب القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لها.

ودعا أبو السمن إلى ضرورة الالتزام وإظهار الصورة المشرفة لوزارة النقل وهيئاتها ومؤسساتها.

يهدف “المتسوق الخفي” إلى تنفيذ عمليات تقييم موضوعية ودورية ومستمرة وسرية للخدمات والإجراءات، ومستوى أداء الموظفين لكافة الوزارات والمؤسسات،وفق موقع جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية