3 قتلى بإطلاق نار في افتتاح كأس العالم للسيدات في نيوزيلندا

وطنا اليوم:افتتحت الخميس نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم في مباراة تجمع بين نيوزيلندا المضيفة والنروج ضمن المجموعة الاولى، وذلك على وقع حادثة إطلاق نار في وسط مدينة أوكلاند أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم المهاجم.

وتقام في وقت لاحق مباراة أخرى بين استراليا وإيرلندا في سيدني ضمن المجموعة الثانية، حيث من المتوقع ان يتابع اللقاء حوالى 75 ألف مشجّع.

الا انّ حادثة إطلاق النار خيّمت على الافتتاح، وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز في هذا الصدد إنه لا يوجد تهديد للأمن القومي، مؤكدا أن كأس العالم التي تستضيفها نيوزيلندا وأستراليا بشكل مشترك ستبدأ الخميس كما هو مقرر.

تهديد الأمن القومي

وأكد أن “مستوى تهديد الأمن القومي لنيوزيلندا لم يتغير”، مشيرا إلى أن “الشرطة أزالت الخطر ولا تبحث عن أي شخص آخر على صلة” بإطلاق النار. وأضاف أن “الحكومة أجرت مشاورات مع المنظمين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والبطولة ستقام”.

وأسفر إطلاق النار الذي وقع صباح الخميس في موقع بناء، عن جرح ستة أشخاص أحدهم شرطي.

وقال مفوض الشرطة بالنيابة ساني باتيل إن “المهاجم تنقل في المبنى” وهو يطلق النار من “سلاحه الناري”. وأضاف أنه “عند وصوله إلى الطوابق العليا من المبنى بقي في المصعد وحاول موظفونا الاشتباك معه”.

وتابع باتيل أن “الرجل أطلق مزيدًا من الرصاص وعُثر عليه ميتا بعد ذلك”.

وأوضحت الشرطة أنه تم تأكيد وفاة شخصين في هذه المرحلة إلى جانب المهاجم.

إرسال مروحية

وتابعت أنها أرسلت مروحية وأن عناصرها ردوا “بأعداد كبيرة” على إطلاق النار وطوقوا المنطقة.

وعرضت وسائل إعلام لقطات لشرطي مصاب أثناء نقله إلى سيارة إسعاف.

وقال باتيل إن “ما حدث يثير القلق بالتأكيد ونطمئن الجمهور إلى أنه تمت السيطرة على الوضع وأنه حادث معزول”، مؤكدا أنه “ليس هناك أي خطر على الأمن القومي”.

وطلبت الشرطة من السكان الابتعاد عن المكان خلال التحقيقات