بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

بدء تقديم طلبات تمويل المشاريع الصغيرة للمتقاعدين العسكريين

منذ ساعة واحدة
بدء تقديم طلبات تمويل المشاريع الصغيرة للمتقاعدين العسكريين

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، عن البدء باستقبال طلبات تمويل القروض للمشاريع الإنتاجية الصغيرة (المحفظة الإقراضية) للمرحلة السابعة اعتبارا من الأول من شهر آب المقبل.
وقال مدير عام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي في بيان صدر اليوم الخميس، إن خدمة تمويل المشاريع الصغيرة تعد من أبرز الخدمات المقدمة للمتقاعدين العسكريين، وتشمل تقديم قروض ميسرة وفقا للشريعة الإسلامية لدعم المشاريع الصغيرة القائمة أو المنوي إنشاؤها ما يسهم في دعم التنمية وتطوير القدرات الإنتاجية، وزيادة دخل الأسر ذات الدخل المحدود، وتحسين المستوى المعيشي لهذه الشريحة المهمة من أبناء هذا الوطن، وإيجاد فرص عمل لهم، والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
ودعت المؤسسة الراغبين بتقديم الطلبات إلى الاطلاع على التفاصيل والشروط من خلال الموقع الإلكتروني للمؤسسة www.esarsv.com عبر الدخول إلى الخدمات الإلكترونية/ تمويل المشاريع الصغيرة، مشيرة إلى أن تقديم الطلبات يبدأ اعتبارا من الأول من آب المقبل وحتى 21 من الشهر نفسه، ولن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:59

#عاجل بمتابعة من من مدير الامن العام.. ضبط شخص يقتني أسدا وفهدان في منزله

11:52

سلاح الجو الأردني يفوز بالمركز الأول للمرة الثانية في معرض “Air tattoo” الدولي المقام في بريطانيا

11:38

اتحاد العمال يرفض رفع الأجور الطبية في الأردن

11:26

محافظة عراقية تستغيث وتحذيرات من سيناريو الدومينو

11:19

اقتحام منزل السفير السوداني لدى الأردن في الخرطوم

11:13

زعيم مرتزقة فاغنر يرد الجميل.. هذا ما وعد به بيلاروسيا

10:58

الداخلية : 3 فئات ستستفيد من التأشيرة الإلكترونية

10:57

هل إعداد السيناريو تم من قبل فريق يخلو من الخبراء ؟

10:36

أكثر من 4 آلاف زائر لتلفريك عجلون أمس

10:25

المسرح الشمالي لـ جرش يحتضن مشاركات لـ 7 دول عربية

10:20

احترس .. باحثون يكتشفون مضار جديدة للسجائر الإلكترونية

10:11

جندي أميركي سابق شاهد طبقا طائرا يخشى على حياته

وفيات
وفيات الخميس 20-7-2023وفيات الأربعاء 19-7-2023شكر على التعازيوفيات الثلاثاء 18-7-2023آل مسمار وأقاربهم ينعون المهندس تحسين حسين محمد مسمار