أكثر من 4 آلاف زائر لتلفريك عجلون أمس

وطنا اليوم:تجاوز عدد زوار تلفريك عجلون 4 آلاف زائر في يوم إجازة رأس السنة الهجرية أمس، وفق المديرة العامة للمناطق التنموية أروى الحياري،الخميس.

وأضافت الحياري: هذه أول مناسبة بعد عيد الأضحى والإقبال كان منقطع النظير لتجربة وزيارة التلفريك”.

قرر رئيس الوزراء بشر الخصاونة في وقت سابق تعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر تموز الحالي؛ بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية.

وافتتح تلفريك عجلون أمام الزوار رسميا، في 16 حزيران 2023