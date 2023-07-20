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المسرح الشمالي لـ جرش يحتضن مشاركات لـ 7 دول عربية

منذ 4 ثواني
المسرح الشمالي لـ جرش يحتضن مشاركات لـ 7 دول عربية

وطنا اليوم:لأول مرة يحتضن المسرح الشمالي مشاركات لـ 7 دول عربية تشارك ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته السابعة والثلاثين، والذي ينطلق في 26 تموز الجاري، حيث تشارك مصر بالمطرب هاني شاكر والمطربة مروة ناجي وفرقة وسط البلد، كما ستشارك فرقة الموسيقى العربية. ومن سوريا تشارك بتول بني والفنان بدر رامي وفرقة للقدود الحلبية، وكذلك كورال غاردينيا وكورال تناغم، ومن تونس تشارك المطربة غالية بنعلي، ومن لبنان المطربة عبير نعمة وجورج نعمة والاخوين شحادة، ومن العراق فرقة سومريات، ومن فلسطين اليكس خوري وجوقة بيات، ومن الأردن يشارك المطربون ثمين حداد ورامي شفيق وسامر أنور وسليمان عبود و عيسى السقار.


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