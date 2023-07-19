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رفع ضخ المياه الى 3 ملايين م3 يوميا بسبب الموجة الحارة

منذ ساعتين
رفع ضخ المياه الى 3 ملايين م3 يوميا بسبب الموجة الحارة

وطنا اليوم:أكد الأمين العام المساعد والناطق الاعلامي باسم وزارة المياه عمر سلامة ان الموجة الحارة والتي شهدتها المملكة مؤخرا رفعت خلالها الوزارة وسلطة المياه الضخ لنحو ثلاثة ملايين متر مكعب يوميا.
واضاف ان المصادر المائية كافة وضعت في اقصى طاقاتها لتزويد المواطنين بالمياه والتي ارتفع الطلب عليها جراء الموجهة الحارة الاخيرة.
وبين ان المصادر المائية تعد بالالاف وتشمل كافة مناطق المملكة.
يذكر ان المملكة تأثرت السبت الماضي بكتلة هوائية شديدة الحرارة وزاد تأثيرها وتعمق الأحد والاثنين ما تتسبب بحدوث موجة حارة قوية ومرهقة وطويلة وسط مؤشرات على استمرار تأثير هذه الموجة الحارة لمدة أسبوع على الأقل وبشدة متفاوتة من يوم لآخر


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