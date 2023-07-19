د.حسين العموش يكتب : من وين ما جيتها (كرك)

د.حسين العموش

(لا يحرث البلاد الا عجولها ) ..هكذا قالتها الدكتوره هبه الشمايله بلهجه كركية جميله ، استحضرت فيها روح حابس المجالي وعلياء الضمور .

ليست المره الاولى التي تسجل الدكتوره هبه في ذاكرتنا كلاما نقوله ونسمعه يوميا في المجالس ، قالت مثله امام جلالة الملك ، وقالته قبل ايام امام رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونه.

الكرك اهل الهيّه ، كرك التاريخ والجغرافيا ، في كل مناسبة تأبى الكرك الا ان تكون ببناتها وابنائها مختلفه ، قولا وفعلا ، منذ فجر التاريخ حين اقتاد الاتراك بندر الى السجن كانوا يعرفون ان المرأة الاردنية اكثر بأسا وهمة من كثير من الرجال .

والا ما الذي دعى دولة اسلاميه الى اعتقال مجموعة من نساء الكرك وايداعهن في السجن .

هناك في السجن ولدت حابس ، المواليد الذين يولدون في السجون يختلفون عن مواليد مستشفيات الخمس نجوم .

ترى لو ولد حابس في مستشفى غاية في الرقي ، هل سيكون حابس ما غيره هو ذات القائد الكبير الذي اذاق الصهاينه اياما عصيبه ومرغ بانوفهم التراب في معركة اللطرون وباب الواد .

(الكرك من وين ما جيتها كرك) .. التاريخ والجغرافيا ، كرك القلعه ، كرك معاذ صافي الكساسبة ، كرك سائد محمود المعايطه ، الشهيدين الذين علمونا ان الشهادة خيار وان الوطن قبلة للاحرار وان الحب ليس له سوى بوصلة واحدة هو الوطن .

لله دركم يا (كركيه) كل يوم تسجلون لنا موقفا كبيرا على مقاس القلعه ، كل يوم تعطون لنا درسا تلو الاخر على ان ابناء وبنات الهيّه هم ذاتهم من ربوع شيحان الى الربه الى قرى الكرك جميعا ،ذات النهج وذات العزيمة وذات الإصرار وذات العشق الذي عبرت عنه نشميات الاردن بالشعر ، والاردنيون المرهفون حين يعبرون بالشعر ،اعرف انهم وصلوا حد العشق ، عبرت عنه الاردنيات والاردنيين بقولهم 🙁 كتيبة قايدها حابس ..تقش الاخضر واليابس ) .

حالة عشق فريدة للارض ، اجدها عند كل ابناء الاردن ، لكنها حالة فريدة متماهية مع روح جعفر الطيار اجدها فقط في الكرك .

من الشمال علمنا وصفي ان الوطن ليس شعارا ، وليس قصيدة غزل ، في الجنوب علمنا حابس ان شعار الجيش فوق كل الشعارات ، وان الفوتيك هو لباس الوطن وكأنه يؤكد مقولة النشمية الكركيه حين رددت على مسامع الاردنيين بلهجة كركية جميلة (ما بحرث البلاد غير عجولها ) واتبعتها بجملة:(صحّ ولا لأ ) .