أجواء حارة إلى حارة جدا في كافة المناطق حتى السبت

وطنا اليوم:يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم الأربعاء، أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي (3-4) درجات مئوية، لذا تسود أجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ومناطق البادية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتحذر “الأرصاد الجوية”، من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في معظم المناطق، وتذكر بضرورة عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة، وعدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للاشتعال داخل المركبات.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الخميس، حارة نسبيا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ومناطق البادية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويتعمق الجمعة، تأثير الكتلة الحارة والجافة قليلا، على المملكة حيث يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ومناطق البادية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ السبت، ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع استمرار الأجواء حارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة ومناطق البادية، وتكون الرياح شمالية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 36 – 25 درجات مئوية، وفي غرب عمان 34 – 23، وفي المرتفعات الشمالية 31 – 20 وفي مرتفعات الشراة 32 – 19، وفي مناطق البادية 39 – 23، وفي مناطق السهول 36 – 25، وفي الأغوار الشمالية 42 – 27، وفي الأغوار الجنوبية 44 – 27، وفي البحر الميت 43- 28، وفي خليج العقبة 44 – 29 درجة مئوية