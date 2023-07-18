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نقيب المحامين: نصوص الجرائم الإلكترونية فضفاضة وتجاوزت فكرة الردع إلى الجباية

منذ 42 ثانية
نقيب المحامين: نصوص الجرائم الإلكترونية فضفاضة وتجاوزت فكرة الردع إلى الجباية

وطنا اليوم:قال نقيب المحامين يحيى أبو عبود: إن نقابة المحامين ستقدم مذكرة للجنة توضح من خلالها جميع الملاحظات والتعديلات التي من شأنها تجويد نصوص مشروع القانون باعتبار أن النقابات خزان من الخبرات.
وأوضح خلال اجتماع مع اللجنة القانونية النيابية أن هناك مواد في المشروع تحتاج الي معالجة خصوصا فيما يتعلق بالمصطلحات الفضفاضة والمتداخلة مع القوانين والتشريعات الأخرى.
ولفت أبو عبود إلى أن العقوبات والغرامات التي وردت في المشروع تجاوزت فكرة الردع إلى فكرة الجباية حيث تم تغليظ بعض الغرامات الي خمس أضعاف.
وشدد على ان القوانين العقابية يجب الا تخرج حرية التعبير عن الرأي و الصحافة عن مضمونها المنصوص عليه في الدستور والا عُدت غير دستوري


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