دراسة حكومية لتشغيل 21 حافلة كهربائية في إربد والزرقاء

وطنا اليوم:استلمت وزارة النقل مسودة دراسة برنامج تعاون مع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، لمشروع إصلاح حافلات النقـل الحضري في محافظتي إربد والزرقاء، يشمل إضافة 21 حافلة كهربائية.

وبحسب بيانات وزارة النقل ، تضمنت مسودة الدراسة إنشاء 8 خطوط جديدة فـي مدينة الزرقاء سيعمل عليها 27 حافلة، إضافة إلى 4 مركبات احتياطية منها 12 حافلة كهربائية، أما في مدينة إربد تتضمن إنشاء 7 خطوط ستعمل عليها 35 حافلة بالإضافة إلى 4 مركبات احتياطية منها 9 حافلات كهربائية.

وعن التكلفة الرأسمالية المتوقعة للمشروع، بلغت 17.8 مليون دينار حسب السيناريو الأخيـر الذي تم اقتراحه من الاستشاري، حيث ستكون 75% منحة و25% قرض، بدعم تشغيلي سنوي بحدود 1.8 مليون دينار خلال فترة التقيتم البالغة 15 عاما.

وبينت أن التكلفة المتوقعة بقرار مجلس الوزراء رقم (9284) تاريخ 2022/11/02 من خلال وزارة الإدارة المحلية من عوائد المحروقات المتأتية للبلديات.

ويهدف المشروع إلى تقديم حافلات جديدة ذات جودة أفضل وموثوقة أعلى وإمكانية وصول أكبر وكفاءة وأمان، وإنشاء شركات نقل جديدة وفقا لنموذج إدارة الحافلات، وتصميم حزم قابلة للتنفيذ تجمع بين الخطـوط الحاليـة والجديدة في تراخيص/ عقود لمجموعات من الخدمات.

كما يهدف إلى توفير خدمة تقاضي الأجور من خلال أنظمـة تـذاكر جديدة تجعل الخـدمات أكثر جاذبية للركاب وتسمح بمراجعة كاملة للأداء المالي، إضافة إلى دعم إدخال الحافلات الكهربائية لأول مرة فـي كلتا المدينتين للمساهمة فـي التوسع في التنقل الكهربائي في المملكة.

وأوضحت البيانات أنه تم إنجاز المرحلة الأولى من الدراسات وتحديد الخطوط الجديدة المراد تشغيلها في الزرقاء وإربد بشكل تفصيلي.