طقس العرب: لا مؤشرات على ابتعاد الكتلة الهوائية الحارة عن الأردن

وطنا اليوم:أفاد مركز طقس العرب الإقليمي بأن الكتلة الهوائية الحارة و المُندفعة من صحراء شبه الجزيرة العربية تتموضع إلى الشرق من الأردن و بادية الشام.

وبحسب طقس العرب، تؤثر الكتلة على الأردن شكل غير مُباشر مما يعني بقاء درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المعتادة بِعدّة درجات.

وتوقع أن يبقى الطقس حاراً في مُعظم مناطق المملكة الأيام القادمة و أقل حرارة بطبيعة الحال فوق المُرتفعات الجبلية العالية، مع درجات حرارة تتراوح ما بين بداية و مُنتصف الثلاثينيات مئوية، بينما يكون الطقس شديد الحرارة في مناطق الأغوار و البحرالميت و العقبة و درجات الحرارة في مُستويات أربعينية. في حين تميل الأجواء للاعتدال ليلاً في مناطق عِدّة من المملكة و بخاصة فوق المُرتفعات الجبلية العالية.

ولا تُشير الخرائط الجوية قريبة أو حتى مُتوسطة المدى إلى أي مؤشرات على ابتعاد الكتلة الهوائية الحارة عن أجواء المملكة، إذ ترتفع الحرارة قليلاً و تنخفض قليلاً في بعض الأيام، و لكن تبقى الأجواء الحارة هي المسيطرة في أغلب المناطق، فق طقس العرب.

و يؤدي استمرار الأجواء الحارة لفترة طويلة إلى بقاء ما يُعرف بمستوى الاجهاد الحراري مُرتفعاً فتكون الأجواء مزعجة حتى لو مالت الأجواء إلى الانخفاض قليلاً