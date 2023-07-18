إجراءات مشددة لمنع تفريغ المياه العادمة بمكب الكمخة

وطنا اليوم:قال محافظ اربد رضوان العتوم إنه تم ربط مكب الكخمة في إربد، بكفالة مالية بقيمة 40 ألف دينار كإجراء إداري لمنع صهاريج نضح المياه العادمة من تفريغ حمولتها داخل المكب.

وأوعز العتوم بإنشاء بوابة إلكترونية لمكب الكمخة المخصص لاستقبال مياه معامل الحجر، يفتحها موظف مسؤول من البلدية.

وأشار العتوم إلى تشكيل لجنة فنية برئاسة مساعد المحافظ لشؤون الصحة والسلامة المتصرف عمر القضاة، ومشاركة جميع الجهات ذات العلاقة للكشف الحسي على الموقع وتقديم توصيات لمعالجة الممارسات التي تضر بالإنسان والبيئة.

ويشار إلى أن مياه الكمخة تتحول إلى مادة متحجرة، وأن خلطها بشبكات الصرف الصحي يؤثر على كفاءة عمل المحطات، وإعاقة انسياب مياه الصرف الصحي داخل الشبكات