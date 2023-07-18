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الخصاونة لأهل المفرق : أنتم السند والعزوة للأردن والملك وولي العهد

منذ ساعة واحدة
الخصاونة لأهل المفرق : أنتم السند والعزوة للأردن والملك وولي العهد

وطنا اليوم:وصف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أهالي المفرق بالسند والعزوة للوطن وقائده وولي عهده، وأنهم كانوا على الدوام وما زالوا على العهد، حماة الوطن ومقدراته، وخدمة تطلعاته في ظل القيادة الهاشمية.
جاء ذلك خلال لقائه وجهاء وشيوخ المفرق والفاعليات الرسمية والشعبية في دارة النائب غازي السرحان ضمن زيارة ميدانية للمحافظة اليوم الثلاثاء.
وعرض الخصاونة امام الحضور للتحديثات الثلاثة، قائلا: نراهن على الشَّباب لإحداث نقلة في التَّحديث بمساراته الثَّلاثة السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والإداريَّة والمشاركة الفاعلة في الانتخابات وصنع القرار الوطني.
واستمع الخصاونة لمطالب أهالي المحافظة.


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