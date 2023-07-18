وزارة الصحة توقع مذكرة تعاون في مجال البحث السريري والدراسات البحثية والتدريب مع مركز أكديما

وطنا اليوم:وقعت وزارة الصحة مذكرة تعاون مع مركز أكديما للتكافؤ الحيوي والدراسات الصيدلانية التابع للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) لغايات تنظيم البحث السريري واستقطاب الدراسات البحثية محلياً وعالمياً وتدريب الكوادر صحية لتمكينها من الانخراط في الدراسات السريرية بكفاءة عالية.

ووقع المذكرة وزير الصحة الدكتور فراس الهواري والمدير التنفيذي لمركز أكديما الدكتورة ربـــــاب تـيــــــّم، حيث يُعد مركز أكديما من المراكز المتخصصة والمعتمدة على المستوى المحلي والدولي لإجراء الدراسات السريرية وفقًا لأعلى معايير الجودة المتبعة لإجراء الدراسات السريرية في الدول المتقدمة.

وأشار الهواري إلى أهمية هذا التعاون في اتاحة فرص علاجية لم تكن متاحة لبعض الأمراض، موضحاً أنّ وزارة الصحة وبموجب مذكرة التعاون الموقعة ستقوم بإنشاء وحدة متخصصة للدراسات السريرية والبحث الطبي بالتعاون مع مركز أكديما يتم من خلالها تمكين المرضى من الاستفادة من علاجات نوعية متخصصة وحديثة لبعض الأمراض النادرة والمستعصية والمزمنة والتي لم تعد العلاجات المعتمدة ناجعة في علاجها.

ولفت إلى أنّ هذا التعاون سيعمل على تعزيز اثراء خبرات الكوادر الصحية وترسيخ مفهوم البحث العلمي لديهم ومواكبة عمل المؤسسات العالمية في هذا المجال ودمجه مع الممارسة المهنية.

وبين أنّ الأردن لديه البيئة المناسبة والخصبة والبنية التحتية اللازمة لاستقطاب الدراسات البحثية ضمن أرقى المستويات، كما أنه يعتبر من البلدان السباقة في البحث العلمي والدراسات السريرية التي يجريها على المستوى العالمي والتي من أبرزها دراسات التكافؤ الحيوي، حيث تم استحداث قانون لهذه الغاية في العام 2003.

ويأتي هذا التعاون بحسب الهواري تجسيداً لرؤية التحديث الاقتصادي واستراتيجية وزارة الصحة في مجال تطوير الكفاءات والخبرات لتكون نواة لنشر مفاهيم البحث العلمي والطبي وتطبيقاته للقطاع الصحي الأردني وتعميم التجربة اقليمياً.

من جهتها أبدت المدير التنفيذي الدكتورة رباب تيم استعداد مركز أكديما لترجمة التعاون المشترك مع وزارة الصحة على أرض الواقع والاسهام في مأسسة عمل وحدة الدراسات السريرية المنوي انشاؤها من قبل الوزارة لتصبح مركزا بحثيا متخصصاً.

وأشادت تيّم بجهود وزارة الصحة في مجال التطوير المستمر وتحسين سبل الرعاية الصحية.

هذا ومن الجدير بالذكر أنّه تم انشاء الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) بقرار من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في إطار العمل العربي المشترك لتشجيع الصناعة الدوائية وبناء الكوادر الصحية والقيام بالدراسات والأبحاث العلمية الدوائية.

ومن أجل تحقيق الريادة وبهدف تنموي مستدام يخدم المريض العربي على وجه الخصوص، تم تأسيس مركز أكديما للتكافؤ الحيوي والدراسات الصيدلانية في عام 2000 كمركز متخصص يقوم بإجراء الدراسات السريرية ودراسات التوافر والتكافؤ الحيوي ودراسة حركية الدواء والدراسات الصيدلانية والتحاليل الكيميائية للعينات البيولوجية، ووفقاً للخطة الاستراتيجية تم تطوير المركز وإنشاء موقع سريري ملحقاً به وتطوير أجهزة التحليل لمواكبة المعايير العالمية في هذا الشأن.