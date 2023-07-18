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مهرجان جرش يستضيف فريق الرسم السعيد وكبار السن

منذ 3 ثواني
مهرجان جرش يستضيف فريق الرسم السعيد وكبار السن

وطنا اليوم:يستضيف مهرجان جرش للثقافة والفنون فريق “الرسم السعيد وكبار السن “بقيادة الفنانة التشكيلية مجد رمضان التي ومن خلال محاضرات لها حول الفن التشكيلي في جامعة الكبار في الجامعة الأمريكية بيروت ومن خلال صفوف الرسم السعيد استطاعت رمضان اكتشاف الكثير من المواهب الفنية في الرسم لمجموعة من كبار السن ، حيث تبدل اسلوب حياتهن واصبح لديهن شعور بالمتعة من خلال الشغف بالرسم و حب الالوان و البعد عن الاوضاع السلبية المحيطة ..
كما نظمت الفنانة رمضان العديد من المعارض الالكترونية لفريقها في ظل عزلة الجائحة فكان معرض العزلة و الابداع في الجامعة الأمريكية و معارض اخرى .و ترأست فريقها في مهرجان قطر الدولي لسنتين على التوالي بين خمسين دوله الذي نال الجوائز لانه كان النموذج الفريد في العالم لكبار السن في الايجابية و حب العطاء و جمال اللوحات الفنية .
شارك فريق الرسم السعيد بعدة معارض مختلفة مما لفت انتباه معالي وزير الثقافة اللبناني الى هذه الظاهرة المتميزة فذلل الصعاب و قدم لهن الدعم مصحوباً بالفخر و الاعتزاز ..
هذا و تشارك الفنانة التشكيلية مجد رمضان بلوحة خاصةً للمناسبة تحمل شعار المهرجان مهرجان جرش ” ويستمر الفرح “


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