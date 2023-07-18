رئيس الوزراء يؤكد أهمية التوجيهي وحرص الحكومة على تطويره

وطنا اليوم:أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على أهميَّة مرحلة الثَّانويَّة العامَّة (التَّوجيهي) كمسار موجِّه لمستقبل الطَّلبة والطَّالبات الأكاديمي والعملي، وحرص الحكومة على تطويرها بما يتناسب مع أهميِّتها ويلبِّي الطُّموحات ومتطلَّبات التَّحديث.

جاء ذلك خلال تفقده سير امتحانات الثَّانوية العامَّة في قاعتين للذُّكور والإناث في محافظة المفرق، حيث أشاد بدور مديريَّة الأمن العام وجهودهم المبذولة في تهيئة الأجواء والظُّروف الملائمة لطلبة الثَّانويَّة العامَّة لأداء امتحاناتهم بيُسر وسلاسة.

وثمن دور كوادر وزارة التَّربية والتَّعليم التَّدريسيَّة والإداريَّة في ضمان حُسن سير امتحانات الثَّانويَّة العامَّة والكفاءة العالية في متابعتها والإشراف على جميع مراحلها.

وأشاد بدور نشامى مديريَّة الأمن العام وجهودهم المبذولة في تهيئة الأجواء والظُّروف الملائمة لطلبة الثَّانويَّة العامَّة لأداء امتحاناتهم بيُسر وسلاسة