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حزب التيار الوطني يعقد اجتماعاَ لبحث اليات العمل المستقبلية

منذ ساعة واحدة
حزب التيار الوطني يعقد اجتماعاَ لبحث اليات العمل المستقبلية

وطنا اليوم:عقد المكتب التنفيذي لحزب التيار الوطني اجتماع له لبحث اليات العمل المستقبلية برئاسة الامين العام للحزب الدكتور حمدي مراد  وحضور نائب الامين  الدكتور فايز السعودي ورئيس المجلس المركزي عبد الفتاح المعايطة.
واكد الامين العام على اهمية العمل بروح الفريق الواحد  للنهوض بالعمل الحزبي في الوطن كما ارادة جلالة الملك عبد الله الثاني مشددا على اهمية العمل على  تشجيع المواطن للانظمام للاحزاب وتنمية الوعي السياسي  في الوطن ودور  الاحزاب  في قيادة المرحلة القادمة.
نائب الامين العام الدكتور فايز السعودي اشار الى دور الشباب الرئيسي في بناء وقيادة الاحزاب الاردنية  لبناء اردن ديمقراطي قوي لمجابة التحديات وخلق وعي سياسي عام .
وشدد رئيس المجلس المركزي عبد الفتاح المعايطة الى اهمية اجتماعات  اللجان الحزبية بشكل دوري   لدراسة كافة الجوانب الحياة الاردنية ووضع الحلول والخطط البناءة داعيا كوادر الحزب الى  الانخراط  والتسجيل في اللجان كلا حسب الخبرات المكتسبة والتخصص .
واستعرض عدد من اعضاء المكتب التنفيذي بعض الخطوات التي من شانها  للنهوض بالعمل الحزبي في الوطن موكدين اهمية الشروع بزيارات ميدانية للدوائر الحزبية للالتقاء بالكوادر الحزبية وتشكيل لجان فرعية واقامة الانتخابات للدوائر  لخلق حراك حزبي عام .


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