أورنج الأردن ترعى مسابقة الحسين التقنية الوطنية لروبوتات السومو

وطنا اليوم:استكمالاً لدعمها المبادرات الرقمية وثقافة الابتكار، قدمت أورنج الأردن رعايتها للبطولة الوطنية الثانية لروبوت السومو التي نظّمتها جامعة الحسين التقنية في مجمّع الملك حسين للأعمال يومي 14 و15 تموز بمشاركة أكثر من 150 فريقاً، وما يزيد على 600 طالب بين مشاركين وحضور، وأكثر من 50 مؤسسة تعليمية بما فيها الجامعات والمدارس والمراكز من مختلف أنحاء الأردن.

وتعدّ هذه الفعالية الأكبر في مجال روبوتات السومو في الأردن، كما أنها تحاكي مسابقات ربوت السومو العالمية التي تعود تسميتها إلى رياضة السومو اليابانية، حيث يحاول فيها اثنين من الروبوتات دفع الآخر خارج الحلبة الدائرية.

وإلى جانب رعايتها، شاركت أورنج الأردن من خلال زاوية استعرضت فيها مجموعة من برامجها الرقمية والريادية المجانية ضمن مسؤوليتها الاجتماعية والتي تسهم في تمكين الشباب وتدريبهم في المجالات الرقمية المطلوبة وتزويدهم بمساحة متكاملة لتنمية مشاريعهم وإطلاقها.

وخلال افتتاح البطولة، ألقى رئيس جامعة الحسين التقنية، الأستاذ الدكتور إسماعيل الحنطي، كلمة ترحيبية أكّد فيها سعادته بتواجد جميع الحضور وفخره بما أظهره طلبة جامعة الحسين التقنية من مهارات مختلفة عالية المستوى. وأضاف أن هذه البطولة هي مثال مهم لالتزام الجامعة بجميع أهدافها المتمثلة بتمكين الشباب الأردني في المجالات التكنولوجية والتقنية ليكونوا منافسين عالميين في سوق العمل الحديث والمتسارع.

وأكدت أورنج الأردن حرصها على رعاية البطولة الوطنية لروبوت السومو للعام الثاني على التوالي، بالتماشي مع دور الشركة في دعم الشباب الشغوف والمبتكر والتزامها كمزوّد رقمي رائد ومسؤول بتمكينهم في المجالات الرقمية الأكثر نمواً في السوق المحلي والعالمي، مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجة.

وأضافت الشركة: “إنّ هذه الفعالية تعكس اهتمامنا بالأنشطة التي تعزز روح الابتكار ضمن شراكاتنا مع الجامعات والمدارس في المملكة، وذلك بما يتناسب مع دور برامج مسؤوليتنا الاجتماعية. وهذا العام، وفّرنا للشباب والشابات المشاركين بالبطولة الاطلاع على سبل الاستفادة من هذه البرامج”.

تشمل شروط المشاركة في المسابقة معايير تصميم محددة للروبوت مع التركيز على التصميم الميكانيكي والبرمجة والتفكير الاستراتيجي، ليتم عرض الروبوتات والاستراتيجيات القتالية المستخدمة أمام لجنة التحكيم، التي يمثلها أعضاء من الكادر الأكاديمي في الجامعة وممثلون عن قطاع الصناعة والأعمال.

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