الادخار يأخذك إلى القمة مع كابيتال بنك : 20 ألف دينار وسيارة BMW X5 مع خدمة سائق مجاناً  لمدة عام لـ 5 فائزين بجوائز توفير طريقك دهب

وطنا اليوم:أعلن كابيتال بنك عن أسماء الفائزين الخمسة بجوائز حسابات توفير “طريقك دهب”، وذلك خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم يوم الاحد الموافق 16 تموز الجاري في نادي ديونز وحضره عدداً من المسؤولين في البنك.

وحصل الفائزون التالية أسماؤهم (ايف ماري شارل جهشان ,سجى حسين نايف قطيشات ,ممدوح عاصم ممدوح خير, احسان عبدالله احسان محمدكامل ,عامر الخفاجي و أو اثير الخفاجي )، على 5 سيارات BMW X5 مع خدمة سائق خاص مجاناً ولمدة عام كامل بالإضافة الى جوائز نقدية قيمة كل منها 20 ألف دينار أردني لكل رابح منهم.

وتعد جوائز حساب التوفير ” طريقك دهب” من أكبر البرامج التي يطلقها كابيتال بنك سواء من ناحية عدد الجوائز أو الفرص للفوز وفقاً لضوابط وشروط البنك، وذلك بهدف تشجيع عملائه الحاليين والمحتملين على تبني ثقافة الادخار وزيادة أرصدة حسابات التوفير الخاصة بهم، لتعزيز استقرارهم المالي في المستقبل من جهة، والسعي لزيادة قاعدة عملاء البنك التي شهدت تنامياً كبيراً خلال السنوات الأخيرة من جهة أخرى.

وفي بداية الحفل، هنأت مدير إدارة تطوير الاعمال في مجموعة كابيتال بنك تمارة البطل، الفائزين بالجوائز القيّمة، موضحة أن هذه الجوائز هي عربون تقدير لثقتهم بالبنك واختياره كشريك مالي يحقق أهدافهم وطموحاتهم المالية.

وأكدت البطل أن كابيتال بنك يولي عملائه أهمية قصوى باعتبارهم ركيزة أساسية من ركائز عمله، وتمكن من بناء علاقة قوية واستثنائية معهم من خلال تقديم أحدث وأفضل الخدمات المصرفية المبتكرة وعالية الجودة لهم، التي تسهم في إثراء تجربتهم ورحلتهم معه، مبينة أن البنك أطلق منذ سنوات العديد من برامج حسابات التوفير ومنها برنامج طريقك دهب لتحفيزهم على الادخار، وزيادة مستويات الصحة المالية لديهم وتحقيق الاستقرار المالي وبناء مستقبل مشرق لهم ولأسرهم، من خلال تقديم العديد من الجوائز والمكافأت لهم.

ودعا كابيتال بنك عملائه الحاليين والمحتملين إلى فتح حسابات توفير طريقك دهب أو تغذية حساباتهم، للدخول في السحب على 5 سيارات BMW X5 في نهاية هذا العام.