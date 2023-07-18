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إنفينيتي تطلق حملة عروض الصيف لخدمات ما بعد البيع في الأردن‎

منذ ساعتين
إنفينيتي تطلق حملة عروض الصيف لخدمات ما بعد البيع في الأردن‎

وطنا اليوم:أعلنت إنفينيتي ممثلة بمجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن، إطلاق حملة عروض الصيف لخدمات ما بعد البيع  لسيارات مالكي مركبات العلامة التجارية إنفينيتي،  بهدف الحفاظ على رضا العملاء وتعزيز العلاقة بين إنفينيتي وعملائها في الأردن.

تهدف حملة عروض الصيف إلى تعزيز تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم بعد عملية الشراء، من خلال توفير خدمات ما بعد البيع الفعالة والفريدة. وتشمل العروض الصيفية المميزة العديد من الخدمات المجانية والتحسينات الإضافية، مما يضمن للعملاء الإستمتاع بأداء سياراتهم بأفضل حالاتها وضمان إستدامة قيمة إستثمارهم.

هذا وتضم حملة عروض الصيف مجموعة من الخدمات بأسعار تنافسية، بدءًا من خدمة غيار زيت المحرك مع الفلتر بأسعار تبدأ من 32 دينار أردني، وتبديل فلتر المكيف الأصلي بأسعار تبدأ من  28 دينار، إلى جانب إجراء الفحص السنوي الشامل الذي يشمل فحص المكيف والإستعداد لفصل الصيف بـ 19.99 دينار فقط، وخصم إضافي يصل إلى 20% على جميع الإصلاحات الأخرى.

وفي سياق متصل، أكد المهندس عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب -الوكيل الحصري لسيارات إنفينيتي في الأردن: “إن حملة عروض الصيف تأتي كجزء من التزام إنفينيتي المتواصل بتقديم أعلى مستويات الجودة والراحة لعملائها الكرام، وذلك تبعًا لاستراتيجية إنفينيتي في تعزيز التواصل مع العملاء وتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم بشكل مستمر. حيث تعد حملة عروض الصيف فرصة مثالية للعملاء الذين يرغبون في صيانة مركباتهم وفحصها استعدادًا لفصل الصيف، مما يتيح للعملاء الاستفادة القصوى من تجربة القيادة من خلال تعزيز كفاءة أداء مركباتهم. 

ومن الجدير ذكره أن حملة عروض الصيف سارية في جميع مراكز صيانة إنفينيتي المعتمدة في المملكة.

ويمكن لعملاء إنفينيتي الرجوع إلى الموقع الإلكتروني

https://ar.infiniti-jordan.com/ownership/service-costs/book-a-service.html، 

لمعرفة الأسعار، وحجز موعد، ومعرفة تفاصيل أكثر عن قطع إنفينيتي الأصلية، كما يوفر الموقع أسعاراً واضحة للخدمات التي تقدمها مراكز الخدمة، مع إمكانية حجز موعد خلال ٢٤ ساعة، إلى جانب خدمة الإستلام والتوصيل في نفس اليوم.


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