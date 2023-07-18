الأراضي والمساحة : إطلاق 16 خدمة إلكترونية جديدة قريبًا

وطنا اليوم:قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، أحمد العموش، إن الدائرة تقدم 20 خدمة إلكترونية، المفعل منها 4 خدمات وهي الأكثر استخدامًا من قبل المواطنين.

وكشف العموش الثلاثاء، عن إطلاق 16 خدمة إلكترونية جديدة، حيث يتم العمل حاليًا على إطلاق 9 خدمات منها قريبًا.

وأرجع عدم استخدام باقي الخدمات الإلكترونية إلى أنها أطلقت من خلال تطبيق سند، والذي يسمح فقط للأردنيين الذين تم توثيق هوياتهم عبر التطبيق باستخدام الخدمات.

وأضاف أن القطاع العقاري في الأردن يشمل شركات وأجانب لا يمكنهم استخدام تطبيق سند حتى الآن، مبينا أن دائرة الأراضي تعمل مع وزارة الاقتصاد الرقمي على إمكانية استخدام هذه الخدمات مباشرة من خلال موقع الدائرة.

وأوضح العموش أن الخدمات الإلكترونية المفعلة حتى الآن هي: إصدار مخطط أراضي، سند تسجيل، كشف الأملاك، وكشف عدم وجود أملاك، وأن 60% من مراجعي دائرة الأراضي يستخدمون هذه الخدمات.

وبين أنه يتم يوميًا إصدار حوالي 439 سند تسجيل، 330 مخططًا، ونحو 32 كشف أملاك عبر التطبيق.

وأعتبر العموش أن عدم نجاح الخدمات الإلكترونية لدائرة الأراضي يعود إلى استمرار استقبال المراجعين شخصيًا، مؤكدا أن الخدمات الإلكترونية توفر الوقت والجهد على المواطنين والموظفين.

وأكد العموش أن جميع المعاملات ستكون إلكترونية، باستثناء الحضور أمام كاتب العدل للتوقيع، حفاظًا على حقوق الأردنيين