بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

رقم فلكي .. تذكرة مباراة ميسي بثمن منزل !

منذ ساعتين
رقم فلكي .. تذكرة مباراة ميسي بثمن منزل !

وطنا اليوم:يتعب كثيرون ويكدون لسنوات حتى يجمعوا مبلغ 100 ألف دولار لشراء منزل في بعض الدول، لكن هذا المبلغ لن يكفي للفوز ببعض تذاكر المباراة الأولى للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع ناديه الجديد إنتر ميامي الأميركي.
وذكرت شبكة “سي أن أن” الإخبارية الأميركية أن بعض تذاكر مباراة إنتر ميامي المقررة الجمعة في بطولة كأس الدوريات بأميركا الشمالية، والتي من المتوقع أن يشارك فيها ميسي تباع لقاء 110 آلاف دولار.
وأضافت أن هذا الرقم، الذي يبدو “فلكيا” وفقا لكثيرين، وظهر في موقع يعيد بيع تذاكر المباريات، هو واحد من أغلى أسعار تذاكر المباريات التي سجلت في تاريخ الدوري الأميركي لكرة القدم.
وارتفعت تذاكر بعض المقاعد في مباريات الفريق بعدما وقع ميسي رسميا عقده مع إنتر ميامي، السبت، في صفقة يعتقد أنها تتراوح بين 50-60 مليون دولار كل عام.
ومع ذلك، هناك تذاكر أخرى بأسعار أقل لمباراة الجمعة، إذ يبلغ متوسط سعر التذكرة 487 دولارا، وسافر بعض المعجبين بميسي مسافة تزيد على ألف كيلومتر لحضور المباراة الفريق ضد نادي كروز آزول المكسيكي.
وكانت التذاكر التي بيعت العام الماضي في مباراة إنتر ميامي مع برشلونة الإسباني نصف الرقم السابق.
ويبلغ معدل سعر تذاكر مباراة إنتر ميامي المقررة في 20 أغسطس المقبل أمام نادي شارلوت الأميركي نحو 200 دولار، بارتفاع قدره 900 في المئة منذ يونيو الماضي عندما بدأت التكهنات بشأن انضمامه إلى الفريق.
وبشكل عام ارتفع متوسط سعر تذاكر إنتر ميامي بنحو 700 في المئة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:40

مظاهرات وإغلاق شوارع مركزية في دولة الاحتلال والأزمة تعصف بالجيش

11:20

مدرسة خاصة تفصل معلمة بسبب حملها

11:12

الجرائم الالكترونية: الأحكام العرفية تعود في حلة قانون!

11:08

إنجاز 95% من دراسات متعلقة بالمرحلة الأولى لمشروع شبكة السكك الحديدية

11:03

مذكرة تفاهم مع شركة أسترالية لاستكشاف خامات النحاس

10:36

“المهندسين” تسلم منزلا لأسرة عفيفة بعد ترميمه في محافظة الزرقاء

10:32

حزب التيار الوطني يعقد اجتماعاَ لبحث اليات العمل المستقبلية

10:20

أمنية تجدد اتفاقيتها السنوية مع بنك الملابس الخيري وتطلق حملة “تعزيلة” دعماً لهم

10:16

ما هي السيارة التي أهداها أردوغان لابن سلمان؟

09:56

أورنج الأردن ترعى مسابقة الحسين التقنية الوطنية لروبوتات السومو

09:53

الادخار يأخذك إلى القمة مع كابيتال بنك : 20 ألف دينار وسيارة BMW X5 مع خدمة سائق مجاناً  لمدة عام لـ 5 فائزين بجوائز توفير طريقك دهب

09:51

إنفينيتي تطلق حملة عروض الصيف لخدمات ما بعد البيع في الأردن‎

وفيات
وفيات الثلاثاء 18-7-2023آل مسمار وأقاربهم ينعون المهندس تحسين حسين محمد مسماروفيات الإثنين 17-7-2023الحاجة فاطمة محمد الحرازنة ام أمجد في ذمة اللهوفاة الاردني صالح فهد مقبول الغبين خبير الطاقة النووية الامريكية