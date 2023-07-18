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إخماد حريق كبير شب في مصنع للمواد البترولية والزيوت بالمفرق

منذ 30 ثانية
إخماد حريق كبير شب في مصنع للمواد البترولية والزيوت بالمفرق

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن الفرق المتخصصة من الدفاع المدني واصلت الليل بالنهار حتى تمكنت فجر اليوم الثلاثاء من إخماد حريق شب في مصنع للزيوت والمواد البترولية بمنطقة سهل الدبة في محافظة المفرق .
وأضاف أن جهوداً كبيرة بذلتها الفرق المشاركة نظراً لطبيعة المادة المحترقة والتي تحتاج لوقت وجهد كبيرين لإتمام إخمادها، إلا أن الجهود المكثفة والمتواصلة قادت للسيطرة على الحريق في الوقت المناسب ومنع امتداده لباقي الأماكن والمصانع والمستودعات المجاورة، ولم ينتج عن الحريق أي إصابات بالأرواح.
وشارك في عمليات مكافحة الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني المتخصصة وعدد كبير من الكوادر البشرية من مديرية دفاع مدني المفرق وبإسناد من مديريات دفاع مدني الزرقاء وشرق إربد والشرطة وقوات الدرك والتي عملت بتنسيق عالٍ الأمر الذي أسهم في التعامل مع الحادثة بكفاءة، ومكنها من السيطرة عليه بوقت قياسي


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