بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رياضة

تعديل موعد مباريات في دوري الناشئين

منذ 22 ثانية
تعديل موعد مباريات في دوري الناشئين

وطنا اليوم:قرر اتحاد كرة القدم، الاثنين، تعديل موعد مباريات في دوري الناشئين تحت 15 عاما، لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات، التي كانت مقررة عند التاسعة صباحا خلال الأسبوع المقبل.
وبحسب بيان للاتحاد نشر عبر موقعه الإلكتروني، فإن القرار جاء “في ظل التنبؤات الجوية التي تشير إلى استمرار تأثير الموجة الحارة خلال تلك الفترة”.
ووفق التعديل، تقام المواجهات خلال الفترة 19 – 25 تموز الحالي، عند الخامسة عصرا بدلا من التاسعة صباحا.
ونشر الاتحاد رابطا يمكن من خلاله الاطلاع على جدول المباريات.
في المقابل، سترحل المباريات التي تم تأجيلها الأسبوع الماضي ضمن نفس البطولة، لتقام بعد انتهاء مواجهات الدور الأول.
ويأتي قرار الاتحاد، “للحفاظ على سلامة أركان المنظومة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد”، على ما ذكر البيان


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:37

تحويل بعض المخالفات في الجامعة الأردنية للمدعي العام

20:28

الأمم المتحدة: الملايين سيواجهون المجاعة لعدم تجديد مبادرة الحبوب

19:50

القضاة :حكومة الخصاونة حالمة بأن تستطيع السيطرة على الفضاء الإلكتروني

19:35

أرباح شركة مناجم الفوسفات الأردنية تتجاوز المليار دينار خلال 5 سنوات

19:33

اختفاء أثر شاب من الأردن بعد دخوله سوريا

19:23

اللوزي: هناك من يستغل منصات التواصل للتأثير على القضاة

19:17

عشرينية تحاول إنها حياتها بـ20 حبة دواء في عمان

19:10

الأمن : هناك جرائم إلكترونية لا يوجد لها عقوبات

19:06

35 طعنة بسبب الهاتف .. أهم اعترافات قاتل ابنته بإربد

19:00

مهيدات: لا ضغوطات علينا لتمرير ما هو مخالف للأنظمة والقوانين

17:51

“الخلايلة” يطلع وفد نيابي قطري على التجربة البرلمانية الأردنية

17:46

متخبات إيران وأوزبكستان وكازخستان تسيطر على ألقاب المصارعة الرومانية الأسيوية

وفيات
وفيات الإثنين 17-7-2023الحاجة فاطمة محمد الحرازنة ام أمجد في ذمة اللهوفاة الاردني صالح فهد مقبول الغبين خبير الطاقة النووية الامريكيةوفيات الأحد 16-7-2023آل البرادعي وآل الحمود ينعون الطبيب الجراح هاني برهان الدين البرادعي وتعلن موعد العزاء