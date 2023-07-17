وطنا اليوم:قرر اتحاد كرة القدم، الاثنين، تعديل موعد مباريات في دوري الناشئين تحت 15 عاما، لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات، التي كانت مقررة عند التاسعة صباحا خلال الأسبوع المقبل.

وبحسب بيان للاتحاد نشر عبر موقعه الإلكتروني، فإن القرار جاء “في ظل التنبؤات الجوية التي تشير إلى استمرار تأثير الموجة الحارة خلال تلك الفترة”.

ووفق التعديل، تقام المواجهات خلال الفترة 19 – 25 تموز الحالي، عند الخامسة عصرا بدلا من التاسعة صباحا.

ونشر الاتحاد رابطا يمكن من خلاله الاطلاع على جدول المباريات.

في المقابل، سترحل المباريات التي تم تأجيلها الأسبوع الماضي ضمن نفس البطولة، لتقام بعد انتهاء مواجهات الدور الأول.

ويأتي قرار الاتحاد، “للحفاظ على سلامة أركان المنظومة، والتي تشكل أولوية رئيسية لدى الاتحاد”، على ما ذكر البيان