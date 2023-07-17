فارس الأغنية الخليجية الشاعر علي الخوار مسك ختام ليالي “جرش”

وطنا اليوم: اعتاد مهرجان جرش للثقافة والفنون أن يستقطب الأسماء الفنيّة والثقافيّة الكبيرة في الوطن العربي، فعلاوةً على نجوم الطرب الذين يحيون ليالي جرش في المهرجان الذي ينطلق في 26 تموز الجاري، سيكون جمهور الشعر وأصدقاء الحرف والإبداع في الخامسة من مساء يوم السبت 5/8/2023 وفي قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي بعمَّان، مع اسم إماراتي كبير له حضوره على المنصّات الإماراتيّة والعربيّة، عدا ما كتبه لنجوم الغناء العربي من كلمات أغانٍ ما يزال صداها يرنّ في الأسماع.

علي الخوار، شاعر يُطلّ على الجمهور وكأنّ بينه وبينهم عقدًا من المحبّة والتفاهم في ما يتعلّق بالشق العاطفي من الكلمات الموشّاة بمفردات غاية في الرومانسيّة والدفء وعتاب المحبين.

من منّا لم يستمع إلى روائع الفنان الإماراتي ميحد حمد (لا تذكّرني، خلنا نبعد، لا تزيد المواجع)، وجميعها كتبها الشاعر علي الخوّار، ومن منّا كذلك لم يستمع إلى (رحلة عمر، أسرار العيون، بنّة الحسن)، بصوت فنان العرب الكبير محمد عبده، وكذلك أغاني (الطير، الجبل، فرس فرس) للفنان الكبير حسين الجسمي، وأغنيات (أمي، الحبّ خالد، ما تقدرون، قالت أحبّك يا راشد، اللغز) بصوت الفنان الكبير راشد الماجد.

لقد أبدع الخوّار، وهو ينسج من روحه وعاطفته المتدفقة أحاسيسه العذبة التي غنّتها الفنانة الكبيرة أحلام في أغنيات (أرجوك تنساني، مصير الحيّ يتلاقى)، أمّا الفنان الكبير عبدالمجيد عبدالله فقد غنّى للخوّار رائعته المعروفة (أغلى من روحي علي)، في حين أبدع الفنان الكبير خالد عبدالرحمن في غناء (الصورة المكسورة، الحقيقة، صوت الحزن) من كلمات الشاعر الخوّار، وكذلك الفنان المبدع محمد المازم الذي غنّى له (فديتك، الطلّة، تكرم عينك، ريّح فؤادك)، ليجتمع أيضًا الفنانان راشد الماجد وعبدالمجيد عبدالله في دويتو (حبي الأول والأخير) التي كتبها شاعرنا القدير علي الخوّار.

ومن عناوين هذه الروائع والكلمات التي انتقلت إلى قلوبنا وأسماعنا بإمضاء الشاعر علي الخوّار، وهذا الكمّ الذي غناه الفنانون العرب للخوّار، تتضح ثقافة الشاعر ونبوغه المبكّر في إنسانيّات الكلمة وعذوبتها وحالة العتاب وفلسفة المفردة لتعبّر عن الموقف، بكلمات راقت للجمهور العربي ولامست أحاسيسه، بل وجعلت من الشاعر الخوّار دائم الحضور في قلوب المحبّين.

للشاعر الخوّار دواوين شعرية، مثل: كلام الصمت، وهلوسات 2020، ومشاعر وطن 71، ووطني، وقد نال جوائز عديدة، منها حصوله على جائزة أفضل نص غنائي عربي عام 1996، ولقب فارس الأغنية الإماراتيّة، 1995.

كما أنه أشرف على القصائد المغناة للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومازال يشرف على تسجيل الكثير من الأغاني لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم والشاعرة الإماراتية المتألقة جموح وغيرها من الشعراء الذين صدحت كلمات أغانيهم في أرجاء الوطن العربي بأصوات نجوم الغناء في الخليج والوطن العربي.