قبل إنطلاقه.. تفاصيل ملتقى عبق اللون في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023

وطنا اليوم: يستعد ملتقى “عبق اللون” للإنطلاق ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023، وذلك في يوم الخميس 27 يوليو، في تمام الساعة 4 مساء إلى الساعة 5.30 مساء، على المسرح الدائري في المركز الثقافي الملكي.

ويبدأ الملتقى بتلاوة القرآن الكريم بصوت “مأمون البطران”، ثم السلام الملكي: “راشد ضمرة، منال ضيف الله”، ثم عرض غنائي راب من “إسلام حداد، وعبد الرحمن اليماني”، ثم مسرحية “عبق اللون”: “راشد صمرة، ومأمون البطران”.

ويتناول الملتقى في أول يوم سرد قصيدة بيت الهواشم: “عبد الرحمن اليماني، ورعد العوايشة”، ثم إلقاء شعر بعنوان: “الكفيف” من هديل الحيارات، ثم عرض غنائي أورج وطبلة: “خليل وحسام أبو خضر”.



ويتضمن الملتقى معرض لوحات وورشات رسم: “قاعة فخر النساء زيد”، ثم صور فوتوغرافية للطالبة آلاء أبو خضر: “قاعة فخر النساء زيد”.

على مدار يومي الجمعة والسبت الموافق 28و29 يوليو، في تمام الساعة 4 مساء، تشهد قاعة فخر النساء زيد بالمركز الثقافي الملكي، معرض لوحات وورشات رسم لطلاب دارة سهيل، ومعرض جماعي: “أسيل رمان، وجد راتب، وشروق خالد، وليان، وليندا، ورماس الخطيب، وبيان مصطفى بنات، بسام أبو حليمة”.

ويعرض الملتقى صور فوتوغرافية لآلاء أبو خضر، ومعرض شخصي فني وأزياء لدانيا البسومي.