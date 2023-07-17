بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار فنية

قبل إنطلاقه.. تفاصيل ملتقى عبق اللون في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023

منذ 17 ثانية
قبل إنطلاقه.. تفاصيل ملتقى عبق اللون في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023

وطنا اليوم: يستعد ملتقى “عبق اللون” للإنطلاق ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023، وذلك في يوم الخميس 27 يوليو، في تمام الساعة 4 مساء إلى الساعة 5.30 مساء، على المسرح الدائري في المركز الثقافي الملكي.

ويبدأ الملتقى بتلاوة القرآن الكريم بصوت “مأمون البطران”، ثم السلام الملكي: “راشد ضمرة، منال ضيف الله”، ثم عرض غنائي راب من “إسلام حداد، وعبد الرحمن اليماني”، ثم مسرحية “عبق اللون”: “راشد صمرة، ومأمون البطران”.

ويتناول الملتقى في أول يوم سرد قصيدة بيت الهواشم: “عبد الرحمن اليماني، ورعد العوايشة”، ثم إلقاء شعر بعنوان: “الكفيف” من هديل الحيارات، ثم عرض غنائي أورج وطبلة: “خليل وحسام أبو خضر”.

ويتضمن الملتقى معرض لوحات وورشات رسم: “قاعة فخر النساء زيد”، ثم صور فوتوغرافية للطالبة آلاء أبو خضر: “قاعة فخر النساء زيد”.

على مدار يومي الجمعة والسبت الموافق 28و29 يوليو، في تمام الساعة 4 مساء، تشهد قاعة فخر النساء زيد بالمركز الثقافي الملكي، معرض لوحات وورشات رسم لطلاب دارة سهيل، ومعرض جماعي: “أسيل رمان، وجد راتب، وشروق خالد، وليان، وليندا، ورماس الخطيب، وبيان مصطفى بنات، بسام أبو حليمة”.

ويعرض الملتقى صور فوتوغرافية لآلاء أبو خضر، ومعرض شخصي فني وأزياء لدانيا البسومي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:27

فرصة استثمارية لإنشاء منتجع طبي للأمراض الجلدية بالبحر الميت

14:24

93 ألف مؤمن عليه مشتركاً اختيارياً بالضمان

14:22

الشركة الوطنية : موجة الحر ترفع الأحمال الكهربائية

14:20

عقد عمل جماعي لصالح 135 عاملا في إحدى شركات صناعة الحديد

14:16

وفاة طالب توجيهي دهسا في الأغوار الشمالية

14:00

الصفـدي ينقل رسالة من الملك إلى أمير قطر

13:57

ملتقى عبق اللون يشارك في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023

13:53

ندوة حول مفهوم الدراما ضمن فعاليات مهرجان جرش

12:52

النقل البري تبدأ قبول الدفع بالبطاقات الائتمانية

12:48

الخبز على المحك .. الكرملين: اتفاق الحبوب انتهى بالنسبة لروسيا

12:39

أموال الضمان : مشروع المدورة سينتج محاصيل زراعية استراتيجية

12:35

الحكومة: عقوبات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تتناسب مع الضرر الواقع

وفيات
وفيات الإثنين 17-7-2023الحاجة فاطمة محمد الحرازنة ام أمجد في ذمة اللهوفاة الاردني صالح فهد مقبول الغبين خبير الطاقة النووية الامريكيةوفيات الأحد 16-7-2023آل البرادعي وآل الحمود ينعون الطبيب الجراح هاني برهان الدين البرادعي وتعلن موعد العزاء