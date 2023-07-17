بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

الشركة الوطنية : موجة الحر ترفع الأحمال الكهربائية

منذ 26 ثانية
الشركة الوطنية : موجة الحر ترفع الأحمال الكهربائية

وطنا اليوم:ارتفع الحمل الكهربائي مساء وليلة أمس الأحد، الى 3690 ميغا واط، فيما بلغ الحمل الصباحي 3460 ميغا واط، مقابل 3630 ميغا واط للفترة المسائية و 3350 ميغا واط في ساعات النهار.
وبحسب شركة الكهرباء الوطنية فإن موجة الحر التي تشهدها المملكة تسببت بارتفاع ملحوظ في الأحمال الكهربائية.

ارتفاع الطلب على الحمل الكهربائي
وأكدت قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة، وجاهزية محطات التوليد ومحطات التحويل وشبكة النقل بشكل عام لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال صيف 2023.
وكان النظام الكهربائي سجل أقصى حمل صيفي (3850 ميغا واط) في آب/اغسطس الماضي، ومن المتوقع تسجيل أعلى حمل صيفي لهذا العام (3900 ميغا واط) في حال تأثر المملكة بموجات حر قوية ومتواصلة خلال هذا الصيف، في حين بلغ أقصى حمل كهربائي شتوي مسجل في المملكة في كانون الثاني من العام الماضي، حيث سجل 4010 ميجا واط


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:20

عقد عمل جماعي لصالح 135 عاملا في إحدى شركات صناعة الحديد

14:16

وفاة طالب توجيهي دهسا في الأغوار الشمالية

14:00

الصفـدي ينقل رسالة من الملك إلى أمير قطر

13:57

ملتقى عبق اللون يشارك في مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023

13:53

ندوة حول مفهوم الدراما ضمن فعاليات مهرجان جرش

12:52

النقل البري تبدأ قبول الدفع بالبطاقات الائتمانية

12:48

الخبز على المحك .. الكرملين: اتفاق الحبوب انتهى بالنسبة لروسيا

12:39

أموال الضمان : مشروع المدورة سينتج محاصيل زراعية استراتيجية

12:35

الحكومة: عقوبات مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تتناسب مع الضرر الواقع

12:02

فندق موفمبيك عمان يستقبل الدفعة الأولى من طلبة عمان الاهلية للتدريب الميداني

12:00

عمان الاهلية بصدارة الدليل الجديد للجامعات الاردنية المعترف بها في العراق

11:59

شاغر في دائرة الصيانة التابعة لجامعة فيلادلفيا‎

وفيات
وفيات الإثنين 17-7-2023الحاجة فاطمة محمد الحرازنة ام أمجد في ذمة اللهوفاة الاردني صالح فهد مقبول الغبين خبير الطاقة النووية الامريكيةوفيات الأحد 16-7-2023آل البرادعي وآل الحمود ينعون الطبيب الجراح هاني برهان الدين البرادعي وتعلن موعد العزاء