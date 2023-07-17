الشركة الوطنية : موجة الحر ترفع الأحمال الكهربائية

وطنا اليوم:ارتفع الحمل الكهربائي مساء وليلة أمس الأحد، الى 3690 ميغا واط، فيما بلغ الحمل الصباحي 3460 ميغا واط، مقابل 3630 ميغا واط للفترة المسائية و 3350 ميغا واط في ساعات النهار.

وبحسب شركة الكهرباء الوطنية فإن موجة الحر التي تشهدها المملكة تسببت بارتفاع ملحوظ في الأحمال الكهربائية.

ارتفاع الطلب على الحمل الكهربائي

وأكدت قدرتها على مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية من خلال تنفيذ الخطط التشغيلية الملائمة، وجاهزية محطات التوليد ومحطات التحويل وشبكة النقل بشكل عام لاستيعاب الطلب على الطاقة الكهربائية المتوقعة خلال صيف 2023.

وكان النظام الكهربائي سجل أقصى حمل صيفي (3850 ميغا واط) في آب/اغسطس الماضي، ومن المتوقع تسجيل أعلى حمل صيفي لهذا العام (3900 ميغا واط) في حال تأثر المملكة بموجات حر قوية ومتواصلة خلال هذا الصيف، في حين بلغ أقصى حمل كهربائي شتوي مسجل في المملكة في كانون الثاني من العام الماضي، حيث سجل 4010 ميجا واط