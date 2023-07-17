ندوة حول مفهوم الدراما ضمن فعاليات مهرجان جرش

وطنا اليوم:سيكون موضوع الدراما ونقلها للواقع المعاش ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون لعام 2023,

حيث يستضيف منتدى عبد الحميد شومان، هذا النشاط الجرشي يوم الاربعاء 2/8/2023 الساعة 12 ظهرا .

الندوة التي تستضيف مختصين في هذا المجال ستكون تحت عنوان “مفهوم الدراما وأهمية نقل الواقع المعاش للجمهور)” ويشارك بها كل من السيناريست والكاتب المصري مدحت العدل ، ونقيب الفنانين المصريين الدكتور اشرف زكي، والفنانة والمنتجة الاستاذة هدى حسين من الكويت، والفنانة أمل عرفة من سوريا. كما يشارك في تقديم الندوة والحوار نقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي.