وطنا اليوم:سيكون موضوع الدراما ونقلها للواقع المعاش ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون لعام 2023,
حيث يستضيف منتدى عبد الحميد شومان، هذا النشاط الجرشي يوم الاربعاء 2/8/2023 الساعة 12 ظهرا .
الندوة التي تستضيف مختصين في هذا المجال ستكون تحت عنوان “مفهوم الدراما وأهمية نقل الواقع المعاش للجمهور)” ويشارك بها كل من السيناريست والكاتب المصري مدحت العدل ، ونقيب الفنانين المصريين الدكتور اشرف زكي، والفنانة والمنتجة الاستاذة هدى حسين من الكويت، والفنانة أمل عرفة من سوريا. كما يشارك في تقديم الندوة والحوار نقيب الفنانين الأردنيين محمد يوسف العبادي.
ندوة حول مفهوم الدراما ضمن فعاليات مهرجان جرش
وطنا اليوم:سيكون موضوع الدراما ونقلها للواقع المعاش ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون لعام 2023,