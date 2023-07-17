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بنك الإسكان يرعى مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023

منذ ساعة واحدة
بنك الإسكان يرعى مهرجان جرش للثقافة والفنون 2023

وطنا اليوم:أعلن بنك الإسكان عن رعايته للدورة السابعة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون الذي سيقام خلال الفترة ما بين السادس والعشرين من شهر تموز الحالي، وتستمر حتى الخامس من شهر آب المقبل، في مدينة جرش الأثرية.
وتأتي رعاية البنك لهذا المهرجان عملاً بمسؤوليته الاجتماعية، واسهاماً بدعم مهرجان جرش الذي يلعب دوراً مهماً في تسليط الضوء على الأردن باعتباره موئلاً للثقافة والفنون والإبداع، وتسويق الأردن سياحياً بما يقدمه من برامج ثقافية وفنية متميزة، إذ يستضيف المهرجان سنوياً مجموعة متميزة من المبدعين على مختلف المستويات الفنية والثقافية محلياً وعربياً وعالمياً.
ويلعب بنك الإسكان إلى جانب أدواره الاقتصادية والاستثمارية الرائدة في المملكة، دوراً مجتمعياً مسؤولاً من خلال تبنيه لاستراتيجية مجتمعية طموحة يدعم من خلالها العديد من الفئات والقطاعات والمؤسسات الوطنية بهدف تعزيز مسيرة الأردن الاقتصادية والاجتماعية.


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