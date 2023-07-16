نمروقه: تضاعف قضايا وشكاوى الجرائم الإلكترونية 6 أضعاف

وطنا اليوم:قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية، نانسي نمروقة، الأحد، إن عدد القضايا والشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية تضاعف 6 مرات بين عامي 2013 و2022، استنادا إلى إحصائيات رسمية.

وأوضحت نمروقة أن “أعداد القضايا والشكاوى (المتعلقة بالجرائم الإلكترونية) منذ عام 2013 لعام 2022 وخلال هذه الـ 8 سنوات تضاعفت أعداد القضايا والشكاوى 6 مرات”.

وسجلت عام 2015، 2305 قضايا، مقارنة مع 16027 قضية سجلت عام 2022، بحسب نمروقة مستندة في ذلك إلى إحصائيات رسمية من وحدة الجرائم الإلكترونية.

وقالت إن القانون الجرائم الإلكترونية “لم يسمه تعديل” منذ عام 2015