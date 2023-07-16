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على حافة الإفلاس.. شركة إنتاج دواجن وألبان تتعرض لأزمة مالية شديدة

منذ ساعة واحدة
على حافة الإفلاس.. شركة إنتاج دواجن وألبان تتعرض لأزمة مالية شديدة

وطنا اليوم: تعرضت واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في مجال إنتاج الدواجن والألبان لأزمة مالية شديدة، نتيجة للانخفاض الحاد في المبيعات.

ونقلا عن موقع أخبار الأردن، كشفت مصادر أن الشركة التي عملت في مجال إنتاج الدواجن على مدار سنوات عديدة واستطاعت أن تصبح رائدة في هذا المجال، تعيش الآن ضائقة مالية شديدة.

وأوضحت أن الشركة باتت تتأخر في صرف مرتبات وحوافز الموظفين لديها منذ عدة أشهر، وهو ما تسبب في استياء الموظفين بشكل كبير، وأثار غضبهم.

وتعيش إدارة الشركة حالة من التخوف الشديد من حجز البنوك الدائنة على ممتلكات الشركة، أو توجهها لإشهار تعسرها.

في الأشهر الماضية، لجأت الشركة لتخفيض الإنتاج من الدجاج الطازج والمجمد، بالإضافة إلى الألبان ومشتقاتها لأكثر من النصف، في محاولة لتقليل الخسائر.

وترجع الخسائر التي تعاني منها الشركة إلى انخفاض المبيعات في الأسواق إثر تراجع القوة الشرائية للمواطنين، لذلك لابد من التخلي عن اقتراض المزيد من الأموال.

وكشفت أرقام بورصة عمان انخفاض حاد بأسعار أسهم الشركة، حيث كان يبلغ سعر السهم في العام 2021 أكثر من 6 دنانير، لكنه بدأ رحلة الانخفاض وصولا إلى نحو 32 قرشا حاليا.


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