البيطار: زين تواصل دعم الإبداع والابتكار ومستمرون ببرامج زين الاستدامة

وطنا اليوم:أكد المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال والابتكار وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن طارق البيطار استمرار جهود الشركة وتحت مظلة “زين الاستدامة” بأداء دورها تجاه المجتمع والشباب وقطاعات الصحة والبيئة والتعليم والتكافل المجتمعي والرياضة، ومجالات الدمج والاشتمال ومسؤولية التشغيل، عبر برامجها ومبادراتها المستدامة التي تغطي هذه الجوانب.

وأشار البيطار إلى أهمية دور الشركات والمؤسسات وواجبها تجاه المجتمع ككل وتحديداً فئة الشباب بما يملكونه من طاقات وإمكانات، مؤكداً ضرورة دعمهم لاستثمار طاقاتهم وتوظيف إبداعاتهم بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع والاقتصاد الوطني وعلى الشباب أنفسهم، وهو ما تقوم به شركة زين عبر مبادراتها وبرامجها المتنوعة والمستدامة التي تستهدف الشباب، وأبرزها مبادرة مراكز اتصال زين في المحافظات بالشراكة مع الحكومة، التي وفّرت حتى الآن 78 فرصة عمل مستدامة للشباب والشابات في محافظات البلقاء وجرش وعجلون ومعان ومادبا، فيما يجري العمل لافتتاح مركزين جديدين لتوفير 26 فرصة عمل جديدة، إضافة إلى مراكز زين للتدريب المجاني على صيانة الأجهزة الخلوية وأجهزة الألعاب الإلكترونية وتقنية الفايبر، التي توفر الشركة من خلالها فرصة التدريب على أيدي خبراء ومتخصصين ليتسنى للشباب والشابات اكتساب المهارات التي تمكنهم من دخول سوق العمل وتعزيز فرصهم، حيث وصل عدد خريجي المراكز إلى أكثر من 1800 شاب وشابة، بنسبة تشغيل بلغت 80% للذكور و60% للإناث بحسب إحصائيات مؤسسة التدريب المهني.

وبيّن أن منصة زين للإبداع (ZINC) – الذراع الإبداعي والشبابي للشركة- تواصل أداء دورها منذ أن تأسست وكانت من أوائل حاضنات الأعمال في المملكة وحتى اليوم، عبر برامج متنوعة وورش عمل ومحاضرات وغيرها من المبادرات التي تستهدف الشباب ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار الريادية والمشاريع والشركات الناشئة الأردنية، عبر تقديم العديد من أوجه الدعم التي تسهم في تمكين الشباب والشركات الناشئة الأردنية للمساهمة في عملية التحديث والتطوير والنمو، بما ينعكس إيجاباً من ناحية خلق فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني والمساهمة في مسيرة التحول الرقمي في الأردن، مشيراً إلى أن منصة زين أقامت منذ بداية العام 120 فعالية وبلغ عدد الزوار لفروعها الثمانية المنتشرة في عدد من محافظات المملكة وفي عدد من الجامعات الحكومية أكثر من 18,500 زائر ومستفيد من خدمات المنصة.

وعن المسؤولية المجتمعية للشركة، جدد البيطار التأكيد على نهج زين الراسخ في هذا المجال منذ تأسيسها، موضحاً أن جميع برامج ومبادرات الشركة تنضوي اليوم تحت مظلة “زين الاستدامة” التي تحرص من خلالها على خدمة أبرز القطاعات والعديد من فئات المجتمع، مؤكداً حرص الشركة على تطبيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة في مختلف برامجها ومبادراتها، لتكون جزءاً من التغيير الإيجابي نحو الأفضل في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والتكافل المجتمعي والرياضة ودعم الشباب.

وأشار البيطار إلى جهود زين في مجال الاستدامة البيئية ضمن الجهود التي تبذل في هذا الصدد محلياً وإقليمياً وعالمياً نتيجة الوعي المتزايد بأهمية البيئة وضرورة حمايتها والمحافظة عليها، حيث اتخذت زين العديد من الإجراءات في عمليات الشركة بما يسهم في المحافظة على البيئة وخفض الانبعاثات، وطبقت حزمة من الأنظمة والتدابير والبرامج البيئية، منها تحويل جميع معارض الشركة لتعمل في بيئة غير ورقية، واستبدال الأكياس البلاستيكية في معارضها وجميع مرافق الشركة بأكياس مصنوعة من مواد قابلة للتحلل، كما تبنّت زين حلول وبرامج مستدامة وصديقة للبيئة وأكثر ترشيداً في استهلاك الطاقة، واستعانت ببدائل تسهم في التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ووظّفت التكنولوجيا الجديدة للتخفيف من استهلاك الماء والكهرباء في أعمالها كافة، كل ذلك في سبيل تحقيق الهدف الذي تسعى إليه زين وهو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050، إضافة إلى برامج الشركة التي تعنى بزراعة الأشجار والتي وصل من خلالها عدد الأشجار التي زرعتها زين إلى 14,500 شجرة، وأبرزها غابة زين التي تبنّتها الشركة في العام 2008 بهدف زيادة رقعة الغابات والمساحات الخضراء في المملكة، حيث تقع الغابة على مساحة تقدر بـ 10 دونمات في منطقة ثغرة عصفور بمحافظة جرش، وقد وصل عدد الأشجار التي زرعتها زين في الغابة والمنطقة المحيطة إلى أكثر من 8,500 شجرة حرجية، فيما تدعم زين أيضاً مشروع القافلة الخضراء بالتعاون مع العربية لحماية الطبيعة، حيث تم زراعة 6,000 شجرة مثمرة في أراضي مزارعين أردنيين لتمكينهم اقتصادياً من خلال الاستفادة من محاصيل هذه الأشجار، وقامت الشركة بتركيب شبكات الري بالتنقيط في عدد من المزارع للمساهمة في الحفاظ على النظام البيئي وتحقيق الأمن المائي عبر نشر الوعي حول تحسين ممارسات الري.

وكانت مجموعة زين أصدرت تقريرها السنوي الـ 12 في مجالات الاستدامة تحت عنوان “الاشتمال.. لضمان الانتقال بين الأجيال”، الذي تسلط الضوء فيه على التحول الرقمي للشركة في ظل التوجهات العالمية التي تؤثر على الاقتصاد والبيئة.