أمنية تسارع الخُطى نحو رقمنة عملياتها بتوفير أكثر من 54 جهاز خدمة ذاتية

وطنا اليوم:تظهر الخطوات الجادة التي باشرت شركة أمنية بتنفيذها قبل نحو العامين، التزامها الواضح نحو تنفيذ خططها طويلة الأجل الخاصة بالتحول الرقمي، إذ أعلنت الشركة مؤخراً عن ارتفاع عدد أجهزة الخدمة الذاتية المتطورة التي توفرها في السوق الأردني إلى 54 جهازاً، إلى جانب تحديث مجموعة من معارضها لتقدم خدماتها إلكترونياً بالكامل.

أمنية أول مشغل اتصالات وطني يوفر في السوق الأردني زاوية رقمية للخدمات الذاتية في معارضه، حيث بدأت أمنية رحلتها نحو رقمنة خدماتها بنحو 20 جهاز خدمة ذاتية متطورة منها؛ 13 جهازاً تعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، في 13 موقعاً مختلفاً في محافظات العاصمة عمّان، والبلقاء، وإربد، وجرش، والزرقاء. وبهذا فإن فروع أمنية الرقمية الجديدة تتيح لمشتركيها إمكانية إتمام مجموعة من المعاملات من خلال تجربة رقمية سهلة وبسيطة، وذلك من خلال استخدام أجهزة الخدمة الذاتية التي تقدم خدمات شحن الرصيد الإلكتروني، ودفع فواتير خطوط الهواتف المتنقلة، والإنترنت والألعاب الإلكترونية، وتسديد فواتير الكهرباء والمياه، ومخالفات السير، ودفعات الضمان الاجتماعي، كما يمكن لمشتركي المحفظة الإلكترونيةUWallet القيام بعمليات السحب و الإيداع النقدي من محافظهم.

وتأتي هذه الخطوة من قبل شركة أمنية لتلبية الاحتياجات والمتطلبات المتغيرة والمتزايدة للعملاء، حيث تسعى الشركة إلى تقديم حلول متطورة ومبتكرة لخدمة العملاء، انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي، ومواكبة للتوجهات الحديثة في عصر التحول الرقمي.

وتعليقاً على هذه الخطوة، قال الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية في شركة أمنية، زيد الإبراهيم: “نحرص في شركة أمنية على مواكبة التطورات التكنولوجية وتقديم خدمات متطورة ومريحة لعملائنا، وتعتبر أجهزة الخدمة الذاتية إضافة نوعية لمجموعة خدماتنا وتساهم في تسهيل وتسريع إتمام معاملاتهم بشكل أسرع وأكثر كفاءة “.

وتابع الإبراهيم قائلاً:” وبالإضافة إلى تحسين تجربة العملاء، تعكس هذه الخطوة التزام شركة أمنية بدعم جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي، كما تسعى الشركة إلى تقليل اعتمادها على الخدمات التقليدية والانتقال إلى خدمات رقمية متكاملة وذات جودة عالية”، مشدداً على أن أمنية تعمل بجد لتطوير وتحسين خدماتها، وتستمر في الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتلبية احتياجات العملاء وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة.

وكشف الإبراهيم أنّ مجموع الحركات التي قام المتعاملون بها عبر أجهزة الخدمة الذاتية المتطورة والتي وفّرتها في الأسواق منذ إطلاقها التجريبي في العام 2020، قد وصل إلى 40 مليون حركة رقمية، مشيراً إلى أن الشركة ستواصل توفير المزيد من هذه الأجهزة والاستثمار في عمليات التحول الرقمي لتتمن من التحوّل من مشغّل تقليدي لخدمات الاتصالات إلى مشغّل رقمي.

تجدر الإشارة إلى أن الخدمات الذاتية متوفرة على مدار الساعة جميع أيام الأسبوع من خلال أجهزة الخدمة الذاتية الذكية في 54 موقعاً مختلفاً في معظم محافظات المملكة، منها 47 جهازاً متواجداً داخل معارض أمنية