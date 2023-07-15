ماستركارد تتعاون مع نيرفانا للسفر والسياحة لتوفير حلول مدفوعات مبتكرة وخيارات جديدة للحجز عبر الإنترنت

يهدف التعاون الجديد إلى رقمنة المدفوعات ضمن عمليات الشركة عبر الإنترنت في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن

وطنا اليوم: أبرمت ماستركارد اتفاقية تعاون حصرية مع «نيرفانا للسفر والسياحة»، الشركة الرائدة في إدارة السفر والسياحة في دولة الإمارات، يتم بموجبها توفير حلول مدفوعات مبتكرة لعملاء شركة نيرفانا في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والأردن. ويقدم هذا التعاون نقلة نوعية لما يقدمه من تسهيلات من شأنها تعزيز تجربة المسافرين بغرض العمل أو السياحة والترفيه.

ووفقاً لاتفاقية التعاون، ستعمل ماستركارد على توظيف تقنياتها المبتكرة لتعزيز رقمنة المدفوعات في شركة نيرفانا لكافة المعاملات الاستهلاكية والتجارية، وهو ما من شأنه توفير الراحة والمرونة والأمان للعملاء، سواء كانوا يحجزون رحلات جوية أو فنادق أو غير ذلك من خدمات السفر التي تقدمها نيرفانا، كما يمكن للعملاء من الشركات الاستفادة من حلول إدارة نفقات السفر المتكاملة.

وتعليقاً على هذا التعاون، قالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: “ندرك في ماستركارد أهمية السفر والدور الكبير الذي تلعبه المدفوعات الآمنة واللاتلامسية في تعزيز تجربة عملاء السفر، ويسعدنا التعاون مع «نيرفانا للسفر والسياحة» ومجموعة شركاتها كشريك استراتيجي للتحول الرقمي، باعتبارها واحدة من أفضل وكالات السفر في دولة الإمارات، ونتطلع إلى تزويد عملائها من الأفراد والشركات بحلول مبتكرة لتحسين تجربة السفر.”

تضم مجموعة شركات نيرفانا أربع كيانات مستقلة هي: نيرفانا للسفر والسياحة، ونيرفانا العالمية للسفر، ونيرفانا حول العالم، ونيرفانا تورز والخدمات اللوجستية، وتعد واحدة من أكبر مزودي خدمات السفر عبر الإنترنت والخدمات اللوجستية في دولة الإمارات وتمتلك أكثر من 70 فرعاً حول العالم، وهي وكيل سفر رائد لطيران الإمارات والاتحاد للطيران في الدولة ومزود خدمة رئيسي للعديد من الهيئات الحكومية الإماراتية.

من جانبه، قال علاء العلي، الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا القابضة: “نتطلع دائماً إلى تقديم حلول متطورة وجديدة لتعزيز تجربة عملائنا، ومن خلال التعاون مع شركة عالمية تتميز بتقديم حلول مبتكرة للعملاء مثل ماستركارد، أعتقد أنه يمكننا الارتقاء بتجربة عملائنا إلى مستويات عالية من التميز.”

وتقدم نيرفانا خدمات إدارة وتخطيط السفر، وحلول السفر المبتكرة للشركات، وإجراءات التأشيرات، وخدمة المساعدة الشخصية “الكونسيرج”، والخدمات اللوجستية للفعاليات، وخدمات البيع بالتجزئة والجملة، وخدمات الدرجة الأولى وكبار الشخصيات للعملاء من القطاع الخاص والحكومي وشبه الحكومي.

إن توقعات السفر لعام 2023 لا تقل عن العام الماضي، حيث كشف تحليل أجراه معهد ماستركارد للاقتصاد، أن معدلات السفر الترفيهي لا تزال عالية، وقد ارتفعت بنسبة 31٪ تقريباً في مارس 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، وهو ما يمثل تغيراً ملحوظاً يقدر بنسبة 25٪ على أساس سنوي من 2022 إلى 2023، مما يشير إلى استمرار الطلب بعد النصف الأول من العام على الرغم من التحديات الاقتصادية المتزايدة. كما يشير تقرير «اتجاهات قطاع السفر 2023» إلى استمرار الطلب على السفر بفضل السياحة القادمة من الصين التي تقترب من مستويات ما قبل الوباء، وبحلول مارس 2023 ارتفع معدل الإنفاق الصيني على السفر والسياحة الخارجية من الصفر تقريباً العام الماضي إلى معدل قريب جداً لما كان عليه في عام 2019.