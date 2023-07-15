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“نجوى كرم” على المسرح الجنوبي.. تفاصيل مشاركة نجوم الغناء في مهرجان الجرش

منذ 5 ثواني
“نجوى كرم” على المسرح الجنوبي.. تفاصيل مشاركة نجوم الغناء في مهرجان الجرش

وطنا اليوم: يستعد مهرجان الجرش للثقافة والفنون لإنطلاق دورته ال37 في مدينة الجرش الآثرية، بمشاركة كوكبة من نجوم الفن.

يكشف موقع “وطنا اليوم” في هذا التقرير، تفاصيل مشاركة نجوم الغناء في مهرجان الجرش، حيث يستهل الفنان عمر العبداللات أولى الحفلات الغنائية على المسرح الجنوبي الموافق 27 يوليو في تمام الساعة 9 مساء.

في يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري، يغني الفنان هاني متواسي على المسرح الجنوبي، وذلك في تمام الساعة 9 مساء، كما تتألق الفنانة نجوى كرم بمجموعة من أغانيها التي مقرر أن تقدمها في تمام الساعة 10 مساء.

يقدم الفنان حسين السلمان، مجموعة من أغانيه على المسرح الجنوبي في يوم السبت الموافق 29 يوليو الجاري، وذلك في تمام 9 مساء، وفي يوم الأحد الموافق 30 يوليو، تغني الفنان أمل شلبي على المسرح الجنوبي في تمام الساعة 9 مساء، كما يقدم الفنان خالد عبد الرحمن مجموعة من أروع أغانيه باليوم ذاته في تمام الساعة 10 مساء.

في يوم الاثنين الموافق 31 يوليو، تحيي الفنانة الشابة نداء شرارة حفلها ضمن حفلات مهرجان الجرش في الساعة 9 مساء، كما يغني محمود سلطان على المسرج الجنوبي.

ويقدم الفنانان حسام ووسام اللوزي عدد من الأغاني على المسرح الجنوبي ضمن حفلات مهرجان الجرش في يوم الثلاثاء 1 أغسطس في تمام الساعة 9 مساء، كما يحيي الفنان حمدي المناصير والفنان رامب الخالد حفلات مهرجان الجرش في اليوم ذاته.

ليلة فلكلورية في الأربعاء الموافق 2 أغسطس، برعاية النادي الأهلي للفلكلور الشركسي، الذي سيقدم عروضه على المسرح الجنوبي في تمام الساعة 9 مساء.

في يوم الخميس 3 أغسطس، يغني كلا من الفنانة مكادي نحاس والفنان زياد صالح على مسرح البوليفارد في تمام الساعة 8 مساء.

كما يقدم الفنان جهاد سركيس مجموعة من أغانيه على مسرح البوليفارد يوم الجمعة 4 أغسطس في الساعة 8 مساء، ويغني الفنان أسامة جبور على المسرح الجنوبي في الساعة 9 مساء.

ويختتم مهرجان الجرش حفلاته، بالفنانة زين عوض، التي تغني على مسرح البوليفارد في يوم السبت الموافق 5 أغسطس في تمام الساعة 8 مساء.


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