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ماجدة الرومي تتغنى بالأردن في ختام مهرجان “ليالي عمان”

منذ 3 ساعات
ماجدة الرومي تتغنى بالأردن في ختام مهرجان “ليالي عمان”

وطنا اليوم: في ختام فعاليات مهرجان “ليالي عمان”، أحيت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، مساء أمس حفلا غنائيا، الذي استمر على مدار يومين في أرض المعارض على طريق مطار الملكة علياء الدولي، وافتتح حفلاته المطرب العراقي كاظم الساهر.

في مستهل حفلها، تغنت الرومي بالأردن وبقيادته، مشيدة بالانفتاح على الأشقاء العرب واحتضانهم، مبينة أنها تجد الحب والألفة والتقدير، في كل مرة تزور بها عمان.

شارك في الحفل أكثر من 5 آلاف شخص، وشهد حضورا كبيرا من الفلسطينيين، الذين قدمت لهم الرومي تحية خاصة لتكبدهم عناء السفر.
وعلى مدى ساعة ونصف.

قدمت “الرومي” مع فرقتها الموسيقية المكونة من 55 عازفا، مجموعة من أبرز أغانيها المشهورة جماهيرياً من أرشيفها الكبير، مثل: “عيناك ليال صيفية”، و”كلمات” و”كن صديقي” و”متغير ومحيرني” و”مطرحك بقلبي” و”احبك جداً” و”خذني حبيبي” و”عم يسألوني عليك الناس”.

ويعتر مهرجان ليالي عمان من المهرجانات الفنية السنوية البارزة التي تحتضنها العاصمة عمان، وتنظمه شركة ( 165 entertainment ). ويحظى بمتابعة كبيرة من السياح العرب، ويهدف إلى المساهمة في الترويج السياحي للأردن.


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