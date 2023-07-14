الدفاع المدني يجدد تحذيره للأردنيين من الأجواء الحارة

وطنا اليوم:حذرت مديرية الدفاع المدني عبر صفحتها على “فيسبوك”، الجمعة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، نتيجة لتأثر الأردن بالموجة الحارة.

وبحسب مركز طقس العرب الإقليمي، تبقى الكتلة الهوائية الحارة المُسببة لموجة الحر قريبة من بلاد الشام بما فيها الأردن خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي يعني بأن الأجواء الصيفية الحارة ستستمر في المملكة لفترة ليست بالقصيرة.

وأضاف أنه من المعلوم عندما تطول فترة تأثير الكتلة الحارة، فإنها تزيد من تبعاتها و كيفية شعور الإنسان بها فيكون مُستوى الاجهاد الحراري مُرتفعاً و تُصبح الأجواء مُتعبة أكثر.

وتوقع طقس العرب، أن تبقى درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام في المملكة يومي الجمعة و السبت بحوالي 5 درجات مئوية، ويكون الطقس حاراً و جافاً بوجه عام في مُعظم مناطق المملكة، يتحول لشديد الحرارة لبعض الوقت في ساعات الظهيرة و العصر في مناطق الأغوار والبحرالميت والعقبة.

و تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، تنشط بعد الظهر و تُثير الأتربة و الغبار في منطقة وادي عربة و العقبة.

أما خلال ساعات الليل، فتكون الأجواء أكثر حرارة مما هو مُعتاد عليه نسبةً لساعات الليل، و لكن تميل الأجواء للاعتدال مع مُرور ساعات الليل فوق المُرتفعات الجبلية الغربية لاسيما العالية منها، مما يؤدي إلى انكسار الحر بشكل مؤقت على أن تعاود ارتفاعها نهاراً