الموسيقار العالمي ريكاردو موتي يلتحف العلم الأردني

وطنا اليوم:عزفت فرقة المايسترو العالمي ريكاردو موتي، السلام الملكي والنشيد الوطني الأردني، في مدرج جرش الجنوبي الأثري في حفل أقيم مساء الأحد الماضي.

وزير السياحة والآثار مكرم القيسي نشر الجمعة عبر “توتير” صورة للموسيقار العالمي ريكاردو موتي وهو يلتحف العلم الأردني في المسرح الجنوبي لمدينة جرش.

وكانت أوركسترا الكيروبيني، المكونة من جوقة قوامها مئتا موسيقي، أحيت حفلا موسيقيا الأحد، على مدرج جرش الجنوبي، أقامه منتدى التعاون الأردني الإيطالي بالاشتراك مع وزارة الثقافة ووزارة السياحة ودائرة الآثار العامة وهيئة تنشيط السياحة