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محافظ اربد يوعز بتأمين المسنة التي تم تداول صورها على مواقع التواصل

منذ 4 ساعات
محافظ اربد يوعز بتأمين المسنة التي تم تداول صورها على مواقع التواصل

وطنا اليوم:أكدت مصادر ان محافظ اربد رضوان العتوم اوعز لمديري شرطة اربد و تنمية اربد بالتحرك فورا الى مكان السيدة المسنة التي تم تداول صورها على مواقع تواصل الاجتماعي في وسط مدينة اربد حيث استمعا الى شكاوي التجارة المتضررين بسببها وتم استدعاء ابناءها واخوانها والزامهم برعايتها وتم تأمينها لمنزل شقيقها ومتابعة حالتها من خلال التنسيق مابين المحافظة ومديرة شرطة اربد ومديرية تنمية الاجتماعية في اربد.
واكد العتوم ان تم التنسيق مع الشرطة والتنمية الاجتماعية لايداعها في دار رعاية المسنين في عمان بعد موافقة وزارة التنمية وكون شقيقها رفض استلامها وقيام ابنائها باغلاق هواتفهم لعدم استدعائهم لاستلام والدتهم .


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