بأمسيتين شعريتين.. الشاعرة اللبنانية ماجدة داغر تكشف تفاصيل مشاركتها في مهرجان “الجرش”

وطنا اليوم: كشفت الشاعرة اللبنانية ماجدة داغر عن تفاصيل مشاركتها في مهرجان جرش للثقافة والفنون هذا العام، موضحة أنها ستشارك في أمسيتين للشعر في جرش في 27 يوليو الجاري.



وأوضحت “داغر” خلال لقاءها مع قناة LBCI، أن مشاركتها في مهرجان جرش، بأمسيتين شعريتين بالمركز الثقافي الملكي في العاصمة عمان، والثانية في منطقة اربد شمالي المملكة، وذلك ضمن فعاليات مهرجان جرش التي تتوزع على مختلف المحافظات.



وأعربت عن حبها للمملكة الأردنية ولمهرجان جرش، مؤكدة أن له مكانة خاصة في قلوب الفنانين العرب، لما له من فعاليات ثقافية ومسرحية وغنائية وشعرية تمثل العرب جميعا.





