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أين دعم المحروقات لوسائط النقل في عمّان

منذ ساعة واحدة
أين دعم المحروقات لوسائط النقل في عمّان

وطنا اليوم:بعد أن لوحَ أصحابُ تكاسي وسرفيس في عمان بالتصعيدِ جراءَ تأخرِ صرفِ دعمِ المحروقات، أكد مصدرٌ حكومي، الخميس، أن أمانةَ عمان لا زالت تنتظرُ تحويلَ المخصّصاتِ من وزارة المالية.
ووسط شكاوى سائقي ومالكي التكاسي والسرفيس، توقعّ المصدرُ أن يلتقيَ أمينُ عمان يوسف الشواربة برئيس الوزراء بشر الخصاونة خلال الأيام القادمة لإيجادِ حلٍ لتلكَ الأزمة.
ووفق المصدر، صُرف دعمُ بدلِ المحروقات لاصحابِ التكاسي أولَ 3 أشهرٍ من 2023، فيما تبقّى مستحقاتُ 3 أشهر وهي “نيسان وأيار وحزيران” بقيمةِ 50 دينارا شهرياً.
واعتصم عددٌ من سائقي التكسي الاصفر أمامَ مبنى أمانةِ عمان الثلاثاء الماضي للمطالبةِ بصرفِ دعمِ المحروقات، معتبرينَ أن الأمانةَ تتهربُ من الصرفِ بحجةِ عدمِ تحويلِ المخصصات من الحكومة.
ومن جانبها، أكدت نقابةُ أصحاب السيارات العمومية ومكاتب التكسي الاصفر، أن السائقينَ أمام حلين، إما صرفُ دعم المحروقات في اقرب وقت او رفعُ تعرفة العداد.
ويقدر عددُ التكاسي والسرفيس في العاصمة عمان بنحو 14 ألفا، فيما يقدرُ الدعمُ المتبقي بمليوني ومئتي ألف عن الأشهر الثلاثة الأخيرة


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