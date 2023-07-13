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بحفل اوبرالي .. عزف السلام الملكي مع المايسترو ريكاردو موتي على المسرح الجنوبي جرش

منذ ساعة واحدة
بحفل اوبرالي .. عزف السلام الملكي مع المايسترو ريكاردو موتي على المسرح الجنوبي جرش

وطنا اليوم:عزف السلام الملكي والنشيد الوطني الأردني لفرقة المايسترو العالمي ريكاردو موتي، في مدرج جرش الجنوبي الأثري الذي أقيم مساء الأحد 9/7/2023، أداء موسيقي راقي أذكى المشاعر الوطنية على المدرجات. الثناء والشكر للشركاء “بلدية رافينا” في إيطاليا،

 


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